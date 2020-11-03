AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüsten hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Partili belediye başkanı hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Partili Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.
4 ay önce trafik kazası geçirmişti
Başkan Ünsal, 4 ay öncede trafik kazası geçirerek yaralanmıştı.
Eşref Ünsal kimdir?
Eşref Ünsal, 1973 doğumludur. 2014 Yerel Seçimler'inde belediye başkanlığı seçimlerini kazandı. Aynı zamanda inşaat sektöründe çalıştı. Eşref Ünsal, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı oldu. Seçimleri kazanan Ünsal, belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.