AK Parti’li Baybatur’dan tarım destekleriyle ilgili açıklama

Dünyada iklim değişikliği, kıtlık, gıda güvenliği ve gıda krizi gibi kavramların gündemi belirlediği günümüzde tarımsal üretimin stratejik bir değer olarak ön plana çıktığını belirten Baybatur, tarımsal üretime verilen her türlü desteğin sadece çiftçi açısından değil, ülkelerin refahı, ekonomisi ve geleceği açısından da kıymetli olduğunu söyledi.

Çiftçilere 3 ayrı kredi müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak çiftçilerin hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanılabilecekleri Çiftçi Destek Kredisi'nin hayata geçirildiğini duyurdu. Uygulamaya göre kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75, vade süresi ise 36 ay olacak. İkinci olarak Tarımsal KOBİ Kredisini uygulamaya koyacaklarını ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarımsal KOBİ kredisinin üst limitini 15 milyon lira, yıllık faiz oranını ise yüzde 4,75 olarak açıkladı. Buna göre yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde de 24 aya kadar vade uygulanabilecek. Üçüncü olarak Tarım Borç Transferi ile başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçileri bu yükten kurtarmayı amaçladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin faiz oranının 9,75, vadesinin ise 60 ay olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca çiftçilerin borçlarındaki faizin silinmesi talimatını da verdi. AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında hem çiftçilere hem de tarım sektörüne destek sunmaktan asla kaçınmadığını vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmeleri, tarımsal faaliyetlerini daha etkili sürdürebilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi. Dünyada iklim değişikliği, kıtlık, gıda güvenliği ve gıda krizi gibi kavramların gündemi belirlediği günümüzde tarımsal üretimin stratejik bir değer olarak ön plana çıktığını belirten Baybatur, tarım sektöründe verimi arttırmanın yanı sıra sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine, tarımsal üretim alt yapısının modernizasyonuna, standartlara uygun ürün elde edilmesine yönelik büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Tarımsal üretime verilen her türlü desteğin sadece çiftçi açısından değil, ülkelerin refahı, ekonomisi ve geleceği açısından da kıymetli olduğunu ifade eden Baybatur, daima üreticinin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.