AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarkan biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
AK Parti’li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara’daki trafik çilesi eleştirilerine verdiği cevapta yeni yol yapmanın trafiği artıracağını iddia ederek "Yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Yapay zekâya sorun" sözlerine çarpıcı bir çıkışla yanıt verdi. Cin, "Bazıları yapay zekâya soradursun, biz 6 buçuk yılda 60 kilometre yeni yol inşa ederek Pendik'te trafiği rahatlattık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkentteki trafik çilesi eleştirilerine karşı "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun, cevabı görün" sözleri tartışılmaya devam ederken, Pendik'ten çarpıcı bir yanıt geldi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Yavaş'ın açıklamalarına gönderme yaparak, "Bazıları yapay zekâya soradursun. Biz 6 buçuk yılda 60 kilometre yeni yol inşa ederek Pendik'te trafiği rahatlattık" dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ahmet Cin'in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Pendik'te son yıllarda yapılan ulaşım yatırımları da gündeme taşındı. Özellikle Pendik ile Kartal arasındaki yoğunluğu azaltan Orman Yolu 1. ve 2. Etap projeleri, bölgenin trafik akışını gözle görülür şekilde hızlandırdı. Bölgedeki yeni bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri ve mahalle içi ulaşım koridorlarıyla birlikte toplamda 60 kilometrelik yeni yol ağı, Pendik'in ulaşım yükünü önemli ölçüde azalttı.

Yapılan yol çalışmalarının etkisi dijital haritalara da yansıdı. Google Maps üzerinde yıllara göre görülen değişim, Pendik'te açılan yeni yollarla trafik akışının hızlandığını ve kronik yoğunluk yaşanan noktaların büyük ölçüde çözüldüğünü ortaya koydu.

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
İsrail'den suikast girişimi
Dünya

İsrail'den suikast girişimi

Kanla beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulundu.
Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?
Gündem

Akit TV Gözünden The Economist'in 2026 Analizi: Dünyayı Büyük Bir Kırılma mı Bekliyor?

Akit TV Ana Haber, The Economist dergisinin "The World Ahead 2026" (Dünyayı Bekleyen 2026) kapağını detaylı bir analize tabi tuttu.

