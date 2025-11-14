AK Parti’li başkandan Mansur Yavaş’a olay gönderme: Bazıları yapay zekaya sorarkan biz 60 km yeni yolla trafiği rahatlattık!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkentteki trafik çilesi eleştirilerine karşı "Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun, cevabı görün" sözleri tartışılmaya devam ederken, Pendik'ten çarpıcı bir yanıt geldi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Yavaş'ın açıklamalarına gönderme yaparak, "Bazıları yapay zekâya soradursun. Biz 6 buçuk yılda 60 kilometre yeni yol inşa ederek Pendik'te trafiği rahatlattık" dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ahmet Cin'in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Pendik'te son yıllarda yapılan ulaşım yatırımları da gündeme taşındı. Özellikle Pendik ile Kartal arasındaki yoğunluğu azaltan Orman Yolu 1. ve 2. Etap projeleri, bölgenin trafik akışını gözle görülür şekilde hızlandırdı. Bölgedeki yeni bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri ve mahalle içi ulaşım koridorlarıyla birlikte toplamda 60 kilometrelik yeni yol ağı, Pendik'in ulaşım yükünü önemli ölçüde azalttı.

Yapılan yol çalışmalarının etkisi dijital haritalara da yansıdı. Google Maps üzerinde yıllara göre görülen değişim, Pendik'te açılan yeni yollarla trafik akışının hızlandığını ve kronik yoğunluk yaşanan noktaların büyük ölçüde çözüldüğünü ortaya koydu.