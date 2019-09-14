AK Partili başkana silahlı saldırı! Manisa'nın Turgutlu ilçesinde AK Parti'nin kurucu ilçe başkanı Ömer Baysan'a kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baysan, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak üzerinde meydana geldi. AK Parti Turgutlu kurucu ilçe başkanı olan Ömer Baysan, sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Baysan, haber verilmesi ile üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baysan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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