AK Partili başkan Saadet Partisi'ne geçti!

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan Saadet Partisi'ne geçti.

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken Saadet Partisi’ne katılımlar başladı. Kurulan ittifaklardan memnun olmayan belediye başkanlarının adresi Saadet Partisi oldu. Birçok il ve ilçede hali hazırda belediye başkanları Cumhur İttifakına tepki göstererek Saadet Partisi'ne katıldı.

Saadet'ten aday oldu

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı seçilen Abdülhakim Ayhan Ak Parti’den istifa ederek Saadet Partisi’ne katıldı. 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi’nin Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı olan Ayhan 1974 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ayhan evli ve 3 çocuk babası olmakla birlikte iyi derecede Rusça ,Kürtçe ve Arapça bilmektedir.