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AK Partili başkan adayının afişlerinin olduğu binada yangın! Gözaltılar var

Aydın’da, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan’ın tanıtım afişlerinin bulunduğu otelde yangın çıktı. Meydana gelen olayda 2 kişi gözaltına alındı.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:12
AK Partili başkan adayının afişlerinin olduğu binada yangın! Gözaltılar var

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan’ın tanıtım afişlerinin bulunduğu kullanılmayan otel binasında çıkan yangınla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda Önder Killi’ye ait olan ve Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan tarafından tanıtım afişleri giydirilen kullanılmayan 3 katlı otel binasında yangın çıktı. Binadan ve pankartlardan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; binada maddi hasar oluştu. Yangında, Akdoğan’ın afişi de yanarak kullanılmaz hale geldi.

Isınmak için ateş yaktıklarını söylediler

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kullanılmayan otel binasında yaşayan M.A. (44) ile yanına gelen arkadaşı Y.A’yı (32) gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgularında M.A., 2 yıldır kullanılmayan otel binasında yaşamını sürdürdüğünü, olay anında arkadaşı Y.A’nın yanına geldiğini ve ısınmak için ateş yaktıkları sırada binanın cephesinde asılı bulunan afişlerin bir anda tutuştuğunu, söndürmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti.
Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan iki kişinin, yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:12
  1. Aydın
  2. AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan

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