AK Partili Başer: Seçim yasası akşamdan sabaha çıkmadı!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Başer, şunları dile getirdi: “Bu kanun teklifimiz, akşamdan sabaha ortaya çıkmış değildir. Özellikle seçim kanunlarına ilişkin, uzun yıllara sarih ortaya çıkan handikapları çözüme kavuşturmak, bu anlamda ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere yoğun bir emek harcanarak hazırlanmıştır. Bu çalışma esnasında kılı kırk yararcasına hareket ettik. Meseleyi tüm boyutlarıyla ele alıp, şayet değişiklik gerekiyorsa demokrasimize ve seçim güvenliğine en uygun düşecek şekilde titiz bir çalışma yürüttük. 5 ana başlık altında özetlemek mümkündür; seçim barajı, milletvekili dağılım usulü, siyasi partiler ve seçime katılma, seçim kurulları (İl, ilçe seçim kurulları), seçmenle ilgili bir kısım düzenlemeler. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak. TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.”

Seçmenin istediği partiden vekil çıkacak

Yusuf Başer, şöyle devam etti: “Kanun teklifimizin kamuoyuyla paylaşılmasından bu yana gördük ki muhalefet eleştiri merkezine; milletvekili dağılım usulü ve seçim kurulları noktasındaki değişiklikleri koydu. Oysa milletvekillerinin dağılım usulü, her partinin aldığı oyun sadece kendisine yaraması, hangi oranda oy aldı ise o oranda vekil çıkarması ve başka partilerin artık oylarıyla fazladan vekil çıkarması şeklinde düzenlenmiştir. Hiçbir seçmen oy verirken ‘Benim partimin artık oylarıyla başka parti vekil çıkarsın’ diye vermez. Herhangi bir partinin yönetimi kendi tabanının başka partiye oy vermesini istiyorsa bunu direkt de yapabilir. Zaten seçim mevzuatımız, bir partinin diğer partiye alenen desteklemesine imkân verecek mahiyettedir.” Bir partinin seçime katılabilmesine değinen Başer, şunları aktardı: “Madde metnindeki ‘TBMM’de grubu bulunması’ kısmını kaldırıyoruz. Esasen bu kısmın kaldırılıyor olması, partilerin aleyhine bir durum olarak gösterilemez. Zira partiler, seçimleri kazanmak suretiyle ülke yönetiminde söz sahibi olmak için kurulurlar. Bu amacın gerçekleşmesi için de partilerin teşkilatlanması olmazsa olmazdır.”

Seçmenler hakkından mahrum bırakılmayacak

Seçmenin durumuna da değinen Başer, şöyle devam etti: “Bakınız 2019 Mahalli idareler seçiminde usulsüz seçmen nakli sebebiyle 88 bin 916 seçmen seçim kurullarınca seçmen kayıtları dondurulduğu için oy kullanamadı. İşte o zaman; ne adres kapanması gibi sebeplerle havuza düşen ortalama her seçim döneminde yaklaşık 500 bin kişi, ne seçim kurullarınca seçmen kaydı dondurulması sebebiyle seçmen olma hakkından mahrum olan 88 bin 916 kişi ve ne de başka herhangi bir sebeple hiç kimse, seçmen olma imkânından mahrum bırakılmamış olacaktır. Muhalefet neden hâlâ buna ilişkin ‘Cumhur ittifakı sadece kendilerini kurtaracak değişiklikler yaptı” diyerek yapılan işi değersizleştirmeye çalışıyor. Bir seçimde Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile adres kapanma sebebiyle seçmen olamamıştı. Bu değişiklik o konuyu da çözüyor.”