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Ekonomi AK Partili Bağcılar Belediyesi asgari ücreti 3 bin 870 TL yaptı
Ekonomi

AK Partili Bağcılar Belediyesi asgari ücreti 3 bin 870 TL yaptı

Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre; çalışanlara yüzde 6 ile 63 arasında değişen oranda zam yapıldı. Maaşlarda ortalama yüzde 16.22 oranda artış yaşanırken asgari ücret ise 3 bin 870 TL oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:20:00 -
AK Partili Bağcılar Belediyesi asgari ücreti 3 bin 870 TL yaptı

Bağcılar Belediyesi, Başak A.Ş. bünyesindeki 1525 çalışanı için Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması programı yapıldı.

Meclis salonunda gerçekleşen imza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve işçi temsilcileri de katıldı.

Sözleşmede Kanun Hükmünde Kararname’den (KHK) sonra oluşan ekonomik farklılıkları düzenlemek amacıyla önemli oranlarda iyileştirmelere yer verildi.

Konuyla ilgili görüşlerin açıklanmasının ardından taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Asgari ücret 3 bin 870 TL oldu

Buna göre; 1525 kişiden oluşan personele yüzde 6 ile yüzde 63 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 16.22’lik oranda artış olurken asgari ücret ise 3 bin 870 TL olarak belirlendi. Ayrıca geriye dönük 6 aylık zam farkının da ödeneceği açıklandı.

Çalışanların bütün haklarını en iyi şekilde verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Biz belediye olarak çalışma arkadaşlarımızla bir aileyiz. Onlar için elimizden geleni yaptık. Şimdiye kadar olduğu gibi sözleşmede de onlar için en iyisine karar verdik. Önemli oranlarda artışlar yaptık. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin de "Bugün burada güzel bir sözleşmeye imza attık. Toplu iş sözleşmemiz üyemiz olan emekçi kardeşlerimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı olsun" dedi.

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