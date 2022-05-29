AK Partili Babuşçu'nun mesajını 7 yıl sonra eleştirdi! O zaman vatan değil miydi, vatanın satılmış mıydı Selçuk Özdağ?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama töreninde, tarihteki temsili Türk askerleriyle birlikte çekilmiş fotoğrafını Twitter’dan paylaşan AK Parti Balıkesir milletvekili Tülay Babuşçu “600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi” yazmıştı.

Babuşçu'nun ilgili paylaşımı yaptığı dönemde AK Parti'de yer alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, o gün AK Parti'de iken ses çıkartamadığı mesajı tam 7 yıl sonra gündeme getirdi.

O zaman vatan değil miydi, vatanın satılmış mıydı Selçuk Özdağ?

6+1'li ittifakın iktidarın uykularını kaçırdığını iddia eden Selçuk Özdağ, "Altılı masa dedikçe birilerinin uykusu kaçıyor, kabus görüyor. Milletimiz ise güven ve umut doluyor. Umudun, coşkunun, güvenin ve geleceğin yani Büyük Türkiye’nin temelini atıyoruz." dedi.

İkinci mesajında Babuşçu'nun 7 yıl önceki çıkışını gündeme getiren Özdağ, şöyle devam etti:

Birileri 90 yıllık reklam arasına son verdik diyordu. Onların reklam dediğine biz ülke diyoruz, vatan diyoruz, cumhuriyet diyoruz, bağımsızlık diyoruz ve dahi demokrasi diyoruz. Güçlü bir Demokrasi ile taçlandıracağımız Parlamenter sistem milletimize hayırlı olsun.