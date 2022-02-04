  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Alpay Özalan'dan İP'li Ağıralioğlu'na: Hiç mi utanmıyorsunuz?
Siyaset

Alpay Özalan'dan İP'li Ağıralioğlu'na: Hiç mi utanmıyorsunuz?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Milletimizle yürüyoruz." sözlerini eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun yurt dışından yayın yapan PKK yandaşı televizyona katıldığını hatırlatarak, "Partiniz, PKK kanalına konuk olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile yürüyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 00:47:00 - 2022-02-04 01:08:36
Alpay Özalan'dan İP'li Ağıralioğlu'na: Hiç mi utanmıyorsunuz?

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Milletimizle yürüyoruz." sözlerini sert ifadelerle eleştirdi.

'Hiç mi utanmıyorsunuz?'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yurt dışı merkezli PKK yandaşı televizyon kanalındaki açıklamalarını hatırlatan Özalan, şunları söyledi:

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Milletimizle yürüyoruz." dedi. Yurt dışında yayın yapan PKK kanalına konuk olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile yürüyor partiniz! Sezgin Tanrıkulu yayındayken teröristleri övüp ordumuza "İşgalci" demiş alçaklar. Hiç mi utanmıyorsunuz?

 

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan vatandaşa çirkin hakaret
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan vatandaşa çirkin hakaret

Siyaset

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan vatandaşa çirkin hakaret

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şaşırtan sözler: Türk siyaseti böyle bir şey görmedi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan şaşırtan sözler: Türk siyaseti böyle bir şey görmedi

Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu'ndan şaşırtan sözler: Türk siyaseti böyle bir şey görmedi

Milliyetçi geçinen İP'li Ağıralioğlu'ndan çarpıcı HDP açıklaması! 'Sakınca yok'
Milliyetçi geçinen İP'li Ağıralioğlu'ndan çarpıcı HDP açıklaması! 'Sakınca yok'

Siyaset

Milliyetçi geçinen İP'li Ağıralioğlu'ndan çarpıcı HDP açıklaması! 'Sakınca yok'

Ağır ol Ağıralioğlu!
Ağır ol Ağıralioğlu!

Siyaset

Ağır ol Ağıralioğlu!

Millet İttifakı'nda kriz! Ağıralioğlu'na cevap veremedi
Millet İttifakı'nda kriz! Ağıralioğlu'na cevap veremedi

Dünya

Millet İttifakı'nda kriz! Ağıralioğlu'na cevap veremedi

İP'li Ağıralioğlu'na çok sert soru: Hiç mi utanmıyorsunuz?
İP'li Ağıralioğlu'na çok sert soru: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Siyaset

İP'li Ağıralioğlu'na çok sert soru: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay