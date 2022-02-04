Alpay Özalan'dan İP'li Ağıralioğlu'na: Hiç mi utanmıyorsunuz?
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Milletimizle yürüyoruz." sözlerini eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun yurt dışından yayın yapan PKK yandaşı televizyona katıldığını hatırlatarak, "Partiniz, PKK kanalına konuk olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile yürüyor." dedi.
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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Milletimizle yürüyoruz." sözlerini sert ifadelerle eleştirdi.
'Hiç mi utanmıyorsunuz?'
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yurt dışı merkezli PKK yandaşı televizyon kanalındaki açıklamalarını hatırlatan Özalan, şunları söyledi:
İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Milletimizle yürüyoruz." dedi. Yurt dışında yayın yapan PKK kanalına konuk olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile yürüyor partiniz! Sezgin Tanrıkulu yayındayken teröristleri övüp ordumuza "İşgalci" demiş alçaklar. Hiç mi utanmıyorsunuz?