AK Partili adaydan 'Transformers' temalı otobüs AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın yerel seçimler için kullandığı araç,sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü olarak kullandığı araç, sosyal medyada gündem konusu oldu. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkan adayı olarak açıklanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına başladı. "Bize ilgi büyük" ​Sol Haber'in aktardığına göre Yazıcı, "Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna, "Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bize ilgi büyük" yanıtını verdi. Yazıcı'nın Marmaris sokaklarında seçim çalışmasını yürüttüğü TIR ise sosyal medyanın gündemine oturdu. ​'Transformers' yakıştırması yapılan aracın üzerinde "Belediye işi, gönül işi" ifadeleri yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.