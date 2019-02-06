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AK Partili adaydan 'Transformers' temalı otobüs

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın yerel seçimler için kullandığı araç,sosyal medyada gündem oldu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
AK Partili adaydan 'Transformers' temalı otobüs

AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü olarak kullandığı araç, sosyal medyada gündem konusu oldu.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Marmaris Belediye Başkan adayı olarak açıklanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına başladı.

"Bize ilgi büyük"

​Sol Haber'in aktardığına göre Yazıcı, "Sokaktan nasıl tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna, "Şu anda her şey olumlu, insanlar bir değişim istiyor. Bize ilgi büyük" yanıtını verdi.

Yazıcı'nın Marmaris sokaklarında seçim çalışmasını yürüttüğü TIR ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

​'Transformers' yakıştırması yapılan aracın üzerinde "Belediye işi, gönül işi" ifadeleri yer alıyor.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
  1. Serkan Yazıcı

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