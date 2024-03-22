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Gündem AK Partili adaya Yeniden Refahlılar tarafından ailesinin önünde saldırı! Birbiri ardına kınama mesajları geldi
Gündem

AK Partili adaya Yeniden Refahlılar tarafından ailesinin önünde saldırı! Birbiri ardına kınama mesajları geldi

Yeniakit Publisher
2024-03-22 23:56:00 - 2024-03-23 00:28:08

Erzurum'da Yeniden Refah Partili Horasan ilçe belediye Başkan adayı Abdulhatem Bastem'in taraftarları, AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a ailesinin gözleri önünde saldırdı. Çirkin saldırıya birbiri ardına kınama mesajı geldi.

AK Parti'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyince Yeniden Refah Partisi'nden aday olmayı tercih eden Abdulhatem Bastem'in taraftarları, iddiaya göre Adnan Menderes Mahallesi'nde seçim çalışması yapan AK Parti Horasan Kadın ve Gençlik Kolları üyelerine saldırdı.

Yeniden Refahlılar, Adnan Menderes Mahallesi'nde broşür dağıtan AK Partililere önce sözlü sataşmada bulunarak, "Burası bizim bölgemiz. Burada seçim çalışması yapamazsınız." dedi. AK Partili gençler "Neden yapamayalım" karşılığını verince ortam gerilerek arbede yaşandı.

Taraflar karakola götürüldü!

Tartışma sonrası emniyet güçleri tarafları karakola götürdü. Bu sırada karakol önünde bekleyen Yeniden Refahlı Abdulhatem Bastem'in yakınları oldukları belirtilen bir grup, AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a ailesinin gözleri önünde saldırdı.

Polis kavgaya havaya ateş açarak müdahale etti.

Birbiri ardına kınama mesajları!

AK Parti Erzurum milletvekillleri Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu yaşanan saldırıyı kınarken, "itidalli olma" çağrısında bulundu.
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