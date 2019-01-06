AK Partili aday mağdurlara söz verdi!

AK Parti'nin adayları millete hizmete şimdiden başladı. AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, katıldığı mahalle teşkilatları toplantısında Beştelsiz Mahallesi’nde çöken binadan dolayı mağdurların meydana gelen sorunlarını çözüme kavuşturacağını ifade etti.

31 Mart Yerel Seçimler öncesi Zeytinburnu’nun mahalle teşkilatlarıyla toplantılar yapan AK Parti’nin Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, yol haritasını çıkarmak için Seyitnizam ve Beştelsiz Mahallesi’nde teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladı. Arısoy, teşkilat mensuplarının istek ve önerilerini dinleyerek çözüme kavuşturulacak konular hakkında müjdeler verdi.

Geçtiğimiz yıl Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan Kuran Sitesi’nde bir bina çökmüş çevresindeki binalarda ise çökme sonucu hasar oluşmuştu. İmar konusunda sorun yaşayan kat malikleriyle konuşan Arısoy, imar konusunda yaşanan problemleri çözeceğini ifade etti.

“Bu mesele bizim meselemizdir”

Arısoy, “Önümüzdeki hafta bütün maliklerle görüşeceğiz. Orayla ilgili çok somut bir çözüm planımız var. İnşallah en kısa sürede orada bir gelişmenin olduğunu herkes görecek. Endişe etmeyin. Orada yüzde yüz mutabakat var. Başka sebepler dolayısıyla ihalesi yapılamamıştı. Konuyu biliyorum. Mağduriyetleri biliyorum ama sizi yeniden dinleyeceğim. Endişeye sevk edecek bir husus yok. Biz buradayız. Bu mesele bizim meselemizdir. Bunu çözeceğiz. Benim aklımda bir çözüm var. Devletimiz bunu çözecektir” dedi.

"Zeytinburnu’ndaki camilerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz”

Zeytinburnu’nda birçok caminin yenilendiğini kaydeden Arısoy, "Cami abdesthaneleri, Türkiye’ye örnek bir uygulama oldu. Hepimiz gönül ferahlığıyla kadınlar ve erkekler olarak gidebiliyoruz. Bu uygulamayı devam ettireceğiz. Bunun için cemaatin de hazır olması lazım. Biz, daha önce olduğu gibi proje ve her türlü inşaata destek olmaya Zeytinburnu’ndaki camilerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. 1960-1970 yıllarında babalarımız, amcalarımız, büyüklerimiz bu camileri el yordamıyla yaptı. Şimdi tüm bunları estetik zevki yüksek, depreme karşı dayanıklı hale getirmek üzere ilgili cami dernekleriyle, esnaflarla, iş adamlarımızla bunları aşama aşama yenilemeye devam edeceğiz. Hazırlık yapan camiler var. Belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.