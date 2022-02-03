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Siyaset AK Parti'den Yunanistan'a çok sert tepki
Siyaset

AK Parti'den Yunanistan'a çok sert tepki

Yunanistan'a çok sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanı'mıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok, Yunan hükümeti yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:05:00 -
AK Parti'den Yunanistan'a çok sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesine ilişkin ifadelerine cevap verdiğini belirterek, "Yunan hükümeti yalan söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden düzensiz göçmenlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Ukrayna'ya hareketinden önce Yunanistan'ın göçmenlerin ölüme sürüklenmesindeki sorumluluğunu net bir biçimde ifade etti. Yunan hükümeti Cumhurbaşkanı'mıza cevap vermiş. Ayrıntıya gerek yok, Yunan hükümeti yalan söylüyor."

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