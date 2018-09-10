AK Parti'den yerel seçime özel strateji! 3 dönem kuralı...

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Terör örgütü PKK'nın güdümündeki belediye başkanlarıyla yönetilen 93 HDP'li belediyeye kayyum atanmıştı. AK Parti kayyum atanan bu belediyeleri tekrar HDP'nin kazanmasının önüne geçmek için özel strateji uygulayacak.



Bu kapsamda bölgenin sevilen kişilerini aday gösterecek. Her il ayrı ayrı masaya yatırılacak. O illere özel anketler düzenlenecek. Sivil toplum örgütleri ve bölgenin kanaat önderleriyle bir araya gelinecek. Yine her ile ve bölgeye özel projeler açıklanacak.

Sabah'ın haberine göre, Kayyımlar döneminde yapılan hizmetler vatandaşa anlatılacak. AK Parti 81 il içinde 60 ilde birinci, 6 ilde ise kılpayı ikinci parti durumunda. AK Parti kılpayı kaçırdığı bu illere yönelik de ayrı bir strateji izleyecek. Bunun için il düzeyinde il milletvekilleri, il yöneticileri ve genel merkez yöneticilerinden oluşan komisyonlar kurulacak. Bu illere uygun adaylar belirlenmesi için anketler yapılacak. Teşkilatların görüşleri alınacak ve en doğru aday belirlenecek.

Öte yandan AK Parti'deki üç dönem kuralının başarılı olan bazı belediye başkanlarının tekrar aday gösterilmesi için esnetilebileceği belirtiliyor. 3 dönem kuralına göre bir belediye başkanı üç dönem bu görevi yaptıysa bir daha aday gösterilemiyor. Partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla bu uygulama esnetilebiliyor.