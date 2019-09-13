AK Parti’den YeniAkit’e açıklama: Mevcut milletvekillerimizden hiçbiri Davutoğlu ile beraber değildir

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti’den istifa etmesine ilişkin YeniAkit’e konuştu.

Toplumda karşılıkları yoktur

Özel, “Şuanda ilçeleri, köyleri geziyorum. Emin olun halktan Ahmet Davutoğlu’na hiçbir ilgi yoktur. Bunların toplumda karşılıkları yoktur. Davutoğlu siyasi egosu için böyle bir istifa kararı almıştır. Egosu boyunu geçen birisidir” dedi.

Rezil rüsva olacaklardır

Davutoğlu’nun istifasının Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarını sevindirdiğini ifade eden Özel, “Ama şunu bilsinler ki geçmişte AK Parti’den ayrılarak siyasi parti kuranlardan daha rezil rüsva olacaklardır” diye konuştu.

Selçuk Özdağ’ın iddiasına tepki

AK Parti’den istifa eden eski milletvekili Selçuk Özdağ’ın TBMM’de bulunan 10’un üzerinde AK Parti milletvekilininde kendileriyle hareket ettiğini iddiasıyla ilgili de konuşan Milletvekili Özel, “Bu iddia yalandır. AK Parti mevcut milletvekillerinden hiçbirisi bunlarla birlikte değildir” dedi.