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AK Parti'den 'troll müsünüz?' testi

AK Parti Gençlik Kolları Resmi Twitter Hesabı, başta CHP olmak üzere muhaliflerin, fikrini beyan eden vatandaşlara 'troll' etiketi yapıştırması üzerine bir test yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:16:00 - 2020-05-23 17:17:30
AK Parti'den 'troll müsünüz?' testi

Sosyal medyada açılan fake hesaplar, troll olarak nitelenir. Başta CHP olmak üzere muhaliflerin fikrini beyan eden vatandaşları troll ilan etmesi üzerine ise AK Parti'den 'troll müsünüz' testi yayınlandı.

AK Gençlik'in sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi ve link paylaşıldı:

"Başta CHP olmak üzere muhaliflerin herkesi troll ilan etmesinden dolayı genel merkezimize çok fazla soru geliyor. Arkadaşlarımız, aşağıdaki hızlı tanı kiti ile muhalefet standartlarına göre troll olup olmadıklarını anında öğrenebilirler."

trolmusun.com

Testte şu soru soruluyor:

"Yazdıklarınız devlet ve millet düşmanlarını çıldırtıyor mu?"

Testte 'Evet' şıkkını seçerseniz 'Malesef trollsünüz' cevabı gelirken, 'Hayır' şıkkını seçerseniz 'Trol kaydınız bulunmamaktadır.' cevabı geliyor.

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Yorumlar

ÖMER

REİS CİYİZ TROLLÜZ ELHAMDÜLİLLAH VATAN HAİNİ DEYİLİZ
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serdar-1.

öyle herkes trolluk yapamaz,trol olmak için iyi derecede yalamalık yalakalık yağcılık yapacaksın, benim ekrem başkanıma yaptığım gibi.
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