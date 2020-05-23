Sosyal medyada açılan fake hesaplar, troll olarak nitelenir. Başta CHP olmak üzere muhaliflerin fikrini beyan eden vatandaşları troll ilan etmesi üzerine ise AK Parti'den 'troll müsünüz' testi yayınlandı.

AK Gençlik'in sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi ve link paylaşıldı:

"Başta CHP olmak üzere muhaliflerin herkesi troll ilan etmesinden dolayı genel merkezimize çok fazla soru geliyor. Arkadaşlarımız, aşağıdaki hızlı tanı kiti ile muhalefet standartlarına göre troll olup olmadıklarını anında öğrenebilirler."

trolmusun.com

Testte şu soru soruluyor:

"Yazdıklarınız devlet ve millet düşmanlarını çıldırtıyor mu?"

Testte 'Evet' şıkkını seçerseniz 'Malesef trollsünüz' cevabı gelirken, 'Hayır' şıkkını seçerseniz 'Trol kaydınız bulunmamaktadır.' cevabı geliyor.