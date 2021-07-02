  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kenan Karaman savaşında bir takım önde
KKTC’de işkenceyle ölen askerin davasında karar çıktı!
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
ABD'de korku dolu anlar! Uçak okyanusa uçak düştü
Siyaset AK Parti’den Tarım Üniversitesi açıklaması
Siyaset

AK Parti’den Tarım Üniversitesi açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nın sosyal medya hesabından, kurulacak Tarım Üniversitesi hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 17:17:00 -
AK Parti’den Tarım Üniversitesi açıklaması

yeniakit.com.tr

Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı’na katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, toplantının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Polatlı Kaymakamlığında, ilçede kurulması planlanan Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kurulacak Tarım Üniversitesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Polatlı Tarım Üniversitesi için ilk adımı attık. Tarım üniversitemiz Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacak. Polatlı’mız, Ankara’mız tarımın da başkenti haline gelecek. Geleceğin tarımının marka üniversitesini, marka şehrini hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay