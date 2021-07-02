AK Parti’den Tarım Üniversitesi açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nın sosyal medya hesabından, kurulacak Tarım Üniversitesi hakkında açıklamada bulundu.
yeniakit.com.tr
Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı’na katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, toplantının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Polatlı Kaymakamlığında, ilçede kurulması planlanan Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kurulacak Tarım Üniversitesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Polatlı Tarım Üniversitesi için ilk adımı attık. Tarım üniversitemiz Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacak. Polatlı’mız, Ankara’mız tarımın da başkenti haline gelecek. Geleceğin tarımının marka üniversitesini, marka şehrini hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.