AK Parti'den suç duyurusu! CHP’de rantın yeni adı: ‘Hobi villaları’

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP’li Fatih Gürbüz’ün yönettiği İzmir’in Foça ilçesinde hobi bahçesi adı altında kiralanan alanlara lüks villalar dikilerek büyük bir rant ve doğa talanı yaşandığı ortaya çıktı. CHP’deki yeni rant düzenini ifşa eden İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, “Bazı arazilere ekolojik turizm kisvesi altında yalnızca Tarım İl Müdürlüğü’nden alınan tek bir izinle villa inşaatı ve kullanım hakkı kazandırılıyor ve büyük rant elde ediliyor. Belediyelerin bu tür çevre katliamı anlamına gelen işlere onay vermemesi gerekir. Buradan yeni dönemde görev yapacağım Foça Belediyesi’nin yetkililerine sesleniyorum. Şimdiye kadar verdiğiniz usulsüz izinleri iptal edin. İmar Kanunu’na aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.