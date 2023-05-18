AK Parti'den Sinan Oğan'la ilgili ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmeler de yapan Kurtulmuş şunlara değindi:

Cumhur İttifakının almış olduğu oy oranı muhteşem bir başarıdır. Bütün seçmenlerimize teşekkür ederim. Katılımın yüksek olması önemlidir. Seçim akşamından sonra son derece olgun tavır ortadaydı.

"SİNAN BEY'İ TEBRİK ETMEK LAZIM"



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"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMESİNE KARŞI OLAN BİR KİTLE"

Şimdi bir kere Sinan Bey'i tebrik etmek lazım. Aldığı oy önemli bir oydur. Oy veren kitlenin temel özelliği Türkiye’nin bölünmesine karşı olan başarılı bir kitle. HDP’nin ayrıştırıcı dil kullanmasından, CHP’nin ısrarla özerklik söylemleri yine terör baronlarının cezaevlerindeki tutsaklarını çıkaracağız demelerinin, Apo’ya sloganlarına rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz."

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan yüzde 49,51 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 44,88 oya sahip oldu. Seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı. Seçimden önce çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, yüzde 0,44 oy oranına ulaştı.

İlk turda gereken oy oranına hiçbir aday ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı. En çok oy alan 2 aday ikinci turda tekrar yarışacak.