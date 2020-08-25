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Siyaset AK Parti'den 'sabotaj' açıklaması! Bazı delillere ulaşıldı
Siyaset

AK Parti'den 'sabotaj' açıklaması! Bazı delillere ulaşıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Kozan'daki orman yangınıyla ilgili önemli açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:32:00 -
AK Parti'den 'sabotaj' açıklaması! Bazı delillere ulaşıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili konuştu.

Adana'daki yangında maddi hasara görenler için açıklamada bulunan AK Partili Ömer Çelik, mağdurların zararının karşılanması için 1 milyon lira kaynak aktarılacağı duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mağdur vatandaşlara yardımın yarın ulaştıracağını bildiren Çelik, "Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor" dedi.

Orman yangınıyla ilgili sabotaj ve kundaklama meselesinin incelendiğini söyleyen Ömer Çelik, bazı delillere ulaşıldığını açıkladı. Şimdi bu delillerin açıklanmasını doğru olmayacağını belirten Çelik "Hiç kimse merak etmesin jandarma, emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür, dolayısıyla herhangi bir sonuç ortaya çıktığında bunu yapanın yanına kar kalmaz, Türkiye'nin hukuk imkanları içerisinde en etkili şekilde cezalandırılır." dedi.

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