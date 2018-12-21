AK Parti'den Rusya açıklaması

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı AK Partili Cemal Öztürk, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yıllık basın toplantısında Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin Türkiye’yi memnun ettiğini söyledi. Öztürk, “Türkiye ile Rusya ilişkileri iyi olmak zorunda. Biz buna mecburuz” ifadelerini kullandı.

KEİPA Türk Grubu Başkanı AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık basın toplantısı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini Sputnik'e değerlendirdi.

"İlişkilerimizin iyi olması bütün dünyayı olumlu etkileyecektir"

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel olarak derinliğe sahip ilişkiler olduğunu kaydeden AK Partili Cemal Öztürk, "Dünden bugüne değil yüzyıllara dayanan ilişkiler. Biz Karadeniz kenarında iki güçlü ülkeyiz, dostluğumuz çok önemli. Sadece ekonomik anlamda değil her alanda ilişkilerimizin iyi olması hem iki ülkeyi hem de bütün dünyayı olumlu yönde etkileyecektir" dedi.

"Putin'in övgüyle bahsetmesi bizi de memnun etmiştir"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yıllık basın toplantısında Türkiye-Rusya ilişkilerine değinmesinin önemli olduğunu kaydeden AK Partili Öztürk şöyle konuştu:

"Sayın Putin'in Türk-Rus ilişkilerine değinerek övgüyle bahsetmesi bizi de memnun etmiştir. İleriki safhada da gerek Karadeniz'deki ilişkilerimiz gerekse Ortadoğu'daki ilişkilerimiz ve dünyada çapındaki birlikte hareketlerimiz eminim hem iki ülkeye hem de uluslararası barışa hizmet edecektir. Bu bakımdan iki güçlü liderin, iki güçlü ülkenin temsilcisi olarak bu ilişkilere devam niteliğinde konuşmalar yapması ayrıca önemlidir diye düşünüyorum. Dünkü (Putin'in yıllık basın toplantısı) basın toplantısı bu bakımdan kayda değer tarihi bir basın toplantısı olmuştur diye söylemek mümkündür."

"Türkiye-Rusya-İran birlikte hareket ederse..."

AK Partili Cemal Öztürk, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının bölgeye ve Türkiye ile Rusya'nın buradaki işbirliğine etkisini de değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasında İstanbul sürecine atıfta bulunduğunu ifade eden Öztürk, "İstanbul sürecinin içinde ABD yoktu, Fransa ve Almanya vardı. Orada alınan kararların en önemlisi anayasa hazırlanıp bu anayasanın Suriye halkının onayına sunulması. Neticede Suriye'deki durumu en son noktada Suriye halkının verdiği karar tayin edecek" dedi. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Amerikan'ın Suriye'den çekilmiş olması orada bir boşluk oluşturmaz. Ama Türkiye, Rusya ve İran birlikte hareket eder ve mevcutta olduğu gibi iyi niyetle hareket ederlerse Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanıp yeni bir anayasa ile demokratik yönetim kurulduğunda başta mülteciler olmak üzere Suriye'ye geri döner ve huzur içinde yaşarsa Suriye'de barış sağlanmış olur. Burada ne Türkiye ne Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına müsaade etmiyor, hele hele biz Türkiye açısından bunu defaatle Sayın Dışişleri Bakanınız, Cumhurbaşkanımız dile getiriyor. Bizim Türkiye olarak tek derdimiz oradaki insanların huzur içerisinde yaşaması ve ülkemize gelen 3,5 milyonun üzerindeki Suriyeli göçmenin huzur içinde kendi ülkelerine, vatanlarına dönmesi. Tabi sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor, Ürdün de, Irak'ta, Lübnan'da değişik ülkelerde Suriyeli insanlar yurdundan olmuşlar, bunların geri dönmesi."

"ABD'ye sırtını dayayıp fiili durum oluşturanlar memnun değil"

ABD'nin Suriye kararıyla ilgili ‘göreceğiz tabi' yorumunu yapan AK Partili Öztürk, "ABD oradan çıkma kararı aldı, dengeleri yeniden kurmayı gerektirir tabi bu karar. Taşlar yerinden oynayacak. Bilhassa ABD'ye sırtını dayayıp orada fiili durum oluşturanlar bundan çok memnun değil. Amerikan'ın içindeki bazı güçlerde memnun değil öyle gözüküyor. İsrail memnun değil. Ama her şeyden önce Türkiye'nin kararlılığı, sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri kararlı duruşu, verdiği mesajlar ve en son artık Fırat'ın doğusuna müdahale kararını vermesi Türkiye'nin, ABD'nin geri çekilmesinde etkili olmuştur diye düşünüyoruz mutlaka. Ama fiili durumu göreceğiz" dedi.

"Her ne olursa olsun Türkiye kararlı"

AK Partili Öztürk, ABD'nin kararının yeni açıklandığını ifade ederek, çekilme olup olmayacağının, ne olacağının görüleceğini söyledi. Öztürk, "Göreceğiz, zaman gösterecek. Ama her ne olursa olsun Türkiye kararlı, orada bir terör devletinin veya terör oluşumunun meydana gelmesi bizi rahatsız eder, ediyor, bölgeyi rahatsız ediyor. Elbette Rusya'yı da rahatsız ediyor. Rusya'nın da tabi devlet olarak uluslararası amaçları, stratejik hedefleri olabilir, Ortadoğu'da var. Ama Türkiye ile birlikte hareket etmesi İran'ın da bir oyuncu olarak bu işin içinde birlikte üçlü olmaları belki orta vadede AB'nin de işin içine girmesi orada bir huzur ortamını oluşturur. Bundan hepimiz karlı çıkarız. Ama en başta Suriye halkı karlı çıkar. Türkiye'de karlı çıkar tabi" diye konuştu.

"Türkiye her zaman sözüne sadık kalmıştır"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasına onay vermesinin ardında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararından vazgeçip geçmeyeceği de tartışma konusu oldu. AK Partili Cemal Öztürk, bu konudaki soru üzerine "Benim uzmanlık alanım değil ama ben şöyle analiz yapabilirim. Türkiye her zaman verdiği taahhütlere sadık kalmıştır. Bu S-400 anlaşması yapılmıştı ve siparişler verilmişti. Hatta ödemelerin de önemli bir kısmının yapıldığını en azından basından duymuştuk. Ama Patriot olayı… Türkiye zaten defaatle söyledi, S-400'ün yanında Patriot alabileceğini söyledi" dedi. Öztürk, şöyle devam etti:

"Nitekim ABD hükümetinin kararı, tabi bu daha sonra kongreye gidecek orada ne olur bilmiyoruz. Ama en azından böyle bir niyetin, pozitif olumlu yönde açıklanması Türkiye için de Türkiye-Amerika ilişkileri için de güzel bir şey. Çünkü Türkiye, Amerika ile yeni değil uzun süreden beri müttefik NATO'da, bu müttefikliğin de gereği olarak Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi lazım."

"Türkiye ile Rusya ilişkikeri iyi olmak zorunda"

Türkiye'nin Rusya ile de ikili iyi komşuluk ilişkileri olduğunu vurgulayan AK Partili Öztürk, "Komşu komşunun külüne muhtaç diyoruz. Biz komşuyuz Rusya ile, sadece askeri alanlarda değil, sadece turizmde değil, bütün alanlarda, ekonomik, kültürel alanlarda da Türkiye ile Rusya ilişkileri iyi olmak zorunda. Biz buna mecburuz. Amerika on bin kilometre ötede, Amerika ile tamam anlaşmalarımız var ama Rusya ile anlaşmaların dışında komşuluk ilişkilerimiz var. Nitekim 2019 yılında Türkiye'de Rusya yılı, Rusya'da da Türkiye yılı ilan ediliyor" diye konuştu.

"Biz yeter ki Karadeniz'i bir barış gölü haline getirelim"

AK Partili Cemal Öztürk, Türkiye ile Rusya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nde iki büyük ortak olduğunu ifade ederek, iki ülke halklarının da birbirine yakın ve çok sıcak ilişkileri olduğunu söyledi. Öztürk, "Türkiye'de çok sayıda Rus gelinimiz var, Rusya'da çok sayıda bizim insanımız var, çalışanımız var bu giderek de artıyor. Biz yeter ki şu Karadeniz'i bir barış gölü haline, ilişkileri sıcak hale getirelim" dedi. Bir buçuk ay önce belediye başkanın davetlisi olarak bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Soçi'ye gittiklerini belirten Öztürk, çok güzel ağırlandıklarını, Formula 1 yarışlarını izlediklerini, Soçi Belediye Başkanı'nı da İstanbul'a davet ettiklerini söyledi. Öztürk, "Biz istiyoruz ki, Karadeniz'de Rusya özellikle kendi komşularıyla işte Ukrayna ile olan sorunun çözsün, Gürcistan ile olan sorununu çözsün. Karadeniz bir barış gölü haline gelsin bunu istiyoruz" dedi. Öztürk, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin bugün en üst seviyede olduğunu, böyle devam etmesini dilediklerini kaydetti.