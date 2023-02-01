AK Parti'den önemli çağrı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türk Kızılayın, kan ihtiyacının karşılanmasında güçlük çekmeye başladığını söyleyerek, kan bağışı çağrısında bulundu.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılayın ülke genelinde günlük ortalama 300 farklı noktada kan bağışı topladığını, son zamanlarda bağış oranının büyük ölçüde düştüğünü belirtti.

2019'a kadar her yıl yüzde 10 artan kan bağışının, Kovid-19 salgınıyla düşüşe geçtiğini ve artık Kızılay'ın artan ihtiyaca karşılık vermede zorlandığını ifade eden Güneş, "Nüfusu ve artan hastane sayılarını düşünürsek, toplanan bağış yetersiz kalmaya başladı. Günlük 60 bin ünite kan bağışı toplanırken, bu sayı 30 binlere kadar geriledi. Dolayısıyla Kızılay, kan ihtiyacının karşılanmasında güçlük çekmeye başlamıştır. Hem kendi sağlığımız hem başkalarının sağlığı için mutlaka kan bağışında bulunalım. Son zamanlarda bağışçı sayısının azalması, ileriye dönük birtakım alarmlar vermektedir." dedi.

Güneş, 18 yaşını doldurmuş, kronik hastalığı bulunmayan tüm vatandaşları duyarlı davranmaya ve kan bağışçısı olmaya çağırdı.