AK Parti’den olay Abdullah Gül açıklaması! “Kasıt bu değildi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Haber Global’de Jülide Ateş’in sunduğu ‘40’ programuna konuk oldu.

Geçtiğimiz aylarda kayyım atanan PKK iltisaklı HDP’li 3 belediyeye kayyım atanmasına karşı çıkan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında yaptığı eleştirinin hatırlatılması üzerine Mahir Ünal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jülide Ateş’in kendisine yönelttiği, “Gül ve Davutoğlu'nun PKK'ya hizmet ettiğine inanıyor musunuz?” sorusuna karşı Mahir Ünal, buna evet veya hayır şeklinde cevap verilemeyeceğini söyledi.

“Bazen siyasette siz, bazen öfkenizden, nefretinizden, kızgınlığınızdan olmamanız gereken bir yere düşersiniz. Bu, o yerde olmak istediğiniz anlamına gelmez.” diyen Mahir Ünal, “PKK’ya arka çıkmak” demenin yanlış olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Orada benim söylediğim şey şu, bu tavrınızla aslında siz Türkiye'nin terörle verdiği mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında değil, maalesef teröre destek verenlerin yanında gözüküyorsunuz. Bunun farkında mısınız?” ifadelerini kullandı.

Ünal konuya dair sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimse "Abdullah Gül ve Davutoğlu teröre arka çıkıyor" diyemez. O Tweeti atarken kastım bu değildi.”

Aynı zamanda Mahir Ünal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'nin oylarını böleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, yeni partilerin oy oranlarının yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Gül ve Davutoğlu’nun HDP çıkışı

2019’un sonlarına doğru PKK iltisaklı olduğu belirlenen HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış ve yerlerine kayyım atanmasına karar verilmişti. Karara kamuoyundan büyük destek gelirken, muhalefet her zamanki gibi AK Parti karşıtlığı nedeniyle terör iltisaklı HDP’lilere arka çıkmıştı. Bu dönemde 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları da ağızları açık bırakmıştı. Gül ve Davutoğlu, söz konusu belediyelere kayyım atanmasına karşı çıkmıştı.

İki ismin konuya ilişkin açıklaması büyük tepkiye neden olurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bir açıklama yaparak Gül ve Davutoğlu’nu eleştirmişti. Mahir Ünal, “Siz siz olun, PKK’nın değil, halkımızın desteğine talip olun.” demişti.