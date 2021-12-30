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Gündem Ak Parti'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması: 2023'te yürürlükte
Gündem

Ak Parti'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması: 2023'te yürürlükte

Meslekte 10 yılını tamamlayanların uzman olacağını ve maaşlarının bin lira artacağını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, başöğretmen unvanı alanların da maaşlarında 2 bin lira artış olacağını kaydetti. Mahir Ünal, teklifin 12 maddeden oluştuğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:12:00 - 2021-12-30 14:21:57
Ak Parti'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması: 2023'te yürürlükte

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bu kanunla öğretmenlik mesleğinin kariyer haline getirildiğini belirtti.

Ünal, teklifin ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı. Mahir Ünal, teklifin 12 maddeden oluştuğunu söyledi. Kanunun yürürlük tarihinin ise 2023 yılı olarak düzenlendiği açıklandı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Teklif 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin teklifimizi yarın sabah Meclis Başkanlığı'na sunacağız.

Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve bin lira maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin lira artacak.''

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