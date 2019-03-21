0553 313 94 23

AK Parti'den o videoya ilişkin açıklama: FETÖ'nün köpeklerinden birisi dün bir...'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın Millet İttifakı için yayımladığı videoya ilişkin açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 16:03
AK Parti'den o videoya ilişkin açıklama: FETÖ'nün köpeklerinden birisi dün bir...'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı'nın gücünü Türkiye'ye göstermek için Elbistan'dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak." dedi.

Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Seçim Bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa süre kaldığını, Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'ye gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı Millet İttifakı için oy istedi!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı'nın sosyal medyada paylaştığı videoya değinen Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi bu FETÖ'cüler kafalarını çıkarmaya başladılar. Amerika'daki bu FETÖ'nün, affedersiniz köpeklerinden birisi dün bir video yayınladı. Ekrem Dumanlı denen alçak, dün yine Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden açıklamalar yaptı. Bunlar o kadar terbiyesiz, o kadar utanmaz, o kadar alçak, o kadar hain, o kadar yüzsüz ki Türkiye'ye ve bu millete yaptıkları yetmiyormuş gibi çıkıp, 'Karanlık dönemin artık Türkiye'de bitmesi gerekiyor' diyor. Biz bu mücadeleyi niye veriyoruz? 31 Mart'ta PKK'yı sevindirmeyeceğiz, FETÖ'yü sevindirmeyeceğiz, 31 Mart'ta Türkiye düşmanlarını sevindirmemek için Elbistan bu mücadeleyi veriyor."

"Tek oy tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millettir"

Ünal, seçimlerde tek bir oyun bile çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son 10 günde özellikle Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız. Son 10 gün Cumhur İttifakı'nı, Devlet Bey'i, Recep Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirmek için daha da çok çalışacağız. Şunu unutmayın, tek oy tek vatan, tek oy tek bayrak, tek oy tek devlet ve tek oy unutmayın ki tek millettir. Tek oy çok kıymetlidir. O yüzden tek bir oy için kapı kapı gezeceğiz. Çünkü sandıkta tek bir oyun kıymetini çok iyi bileceğiz. Son 10 gün. Cumhur ittifakının gücünü Türkiye göstermek için Elbistan’dan bir ses vereceksiniz. Elbistan'dan öyle bir ses vereceksiniz ki bunu Pensilvanya'daki o deccal duyacak."

Mahir Ünal, 31 Mart günü Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Devlet Bahçeli'nin zayıflamasını bekleyen "akbaba sürüsüne" de en büyük ve en güzel cevabın verileceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:03
  1. Ekrem Dumanlı
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • vahap kalyoncuvahap kalyoncu48 dk önce
    İnşallah fetö cu alçaklar bir daha denemezler yoksa bu sefer karşılarında eliboş kimseler olmayacak.
  • Hilâl Hilâl 55 dk önce
    UyanınTürkmilletihalen dahazillet ittifakına oyverecek misiniz kandil fetöchp ip sp birlikte Türkiye yi yıkmayaçalışıyor.Akp MHPBbp'nin ittifakı Türkiye yi şaha kaldıracakinşallah
  • İbrahim güven İbrahim güven 1 sa önce
    Adi  ..e fetocu alayınız geberecek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Develi çiftçilerden bakan yardımcısı Aksu’ya teşekkür
  1. Develi çiftçilerden bakan yardımcısı..
  2. İYİ Partili Koray Aydın’dan büyük iddia
  3. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
  4. Bakan Soylu: "İHA’ların altına bir..
  5. AK Parti'nin Eskişehir mitingi
  6. Başkan adayı Sülük gençlerle buluştu
  7. Dündar esnafa Türk Bayrağı hediye etti
  8. Öğrencilerden Albay Başaklıgil’e..
  9. ÖTV ve KDV indirim sürelerinin..
  10. Canlı yayında büyük rezalet! BAE'li..
  11. UNESCO Türkiye Milli Komisyonunda..
  12. SAÜ’de Nevruz coşkusu
  13. Huzurevi sakinleri için kermes
  14. Tüfenkci ve Kahtalı ziyaretlerini..
  15. Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası..
  16. AB liderleri Brexit için bir araya..
  17. Parlak Yeşilyurt’u karış karış gezmeye..
  18. “Tavrından dönmediği sürece ABD..
  19. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
  20. Mersin’de Adalet Ormanı oluşturuldu
  21. Döviz kurları
  22. Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları
  23. İHA’ya Yeşil Ekonomi Ödül’ü
  24. Güven Timleri tarihi eser kaçakçısını..
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
  26. Bakan Akar, Millileştirilecek..
  27. Mahkumlar ‘Adalet Ormanı’ için fidan..
  28. Quick Sigortanın alacak ve kredi..
  29. Soylu: “PKK’nın uzantısı olan HDP,..
  30. Fatsa’da Orman Haftası kutlama..
NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!

Günün Karikatürü

21 Mart 2019
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
Türkiye'den Çin hamlesi!
Türkiye'den Çin hamlesi!