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Siyaset AK Parti'den o iddialara cevap: Külliyen yalandır
Siyaset

AK Parti'den o iddialara cevap: Külliyen yalandır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:19:00 -
AK Parti'den o iddialara cevap: Külliyen yalandır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir" açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

 

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