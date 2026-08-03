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Gündem Gören, duyan, emniyete bildirsin… 19 yaşındaki genç 1 haftadır kayıp!
Gündem

Gören, duyan, emniyete bildirsin… 19 yaşındaki genç 1 haftadır kayıp!

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Gören, duyan, emniyete bildirsin… 19 yaşındaki genç 1 haftadır kayıp!

28 Temmuz’da evinden ‘arkadaşıma gidiyorum, merak etmeyin’ diyerek çıkan gençten bir haftadır haber alınamıyor.

Sultangazi’de Habipler Yayla Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Yaser Pınarbaşı, evinden çıktıktan sonra annesini arayarak ‘Anne bir arkadaştayım, merakta kalmayın, geleceğim’ dedi. Ertesi gün oğullarının işe gittiğini düşünen aile, akşam saatlerinde de evlatları eve gelmeyince önce iş ve arkadaş çevrelerinden durumu soruşturdu, sağlıklı bir bilgiye ulaşamayınca da emniyet birimlerine başvurdu.

AİLESİNDE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Emniyet 19 yaşındaki Ahmet’e ulaşmak için seferber olurken, bir haftadır çocuklarından haber alamayan aile büyük bir endişe içinde bekleyişini sürdürüyor. Gencin başına kötü bir iş gelmesinden korkan Pınarbaşı ailesi bir haftadır gözlerine uyku girmediğini, yemeden içmeden kesildiklerini dile getirerek, çocuklarını gören veya yeri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların insaniyet namına en yakın emniyet birimine bilgi vermesi için çağrıda bulundu.

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