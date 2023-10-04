AK Parti'den Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

AK Parti kongreleri demokrasimizin dayanak noktaları olmuştur. AK Parti demokrasi şöleni olmuştur. Her kongremiz yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görmektedir. Yaklaşık dünyanın her yerinden 30'a yakın temsilci olacak. Yaklaşık bu 30 ülke ile temsil edilmiş olacak.

Biz bir Türkiye partisiyiz, merkez partisiyiz. AK Parti kongreleri aynı zamanda dünya örnek almaktadır. Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olacaktır. Türkiye Yüzyılı mesajları, bölge barışı ve insanlığa söyleyeceğimiz sözler bakımından bütün kurumsal yeniliklere kadar söylenecek çok şey gündeme gelecektir.

Gençlerin, kadınların, Türkiye'nin tüm sosyolojisinin kucaklandığı bir tablo oluşacak. Bu kongreler önümüzdeki döneme ışık tutacak. Tecrübe-değişim dengesi milletin talebine göre olacak. Bütün vatandaşlarımızı 7 Ekim'de kongremize davet ediyoruz.

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"Dünyada böyle başka bir Meclis yoktur"

Dün son derece vahim bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir skandala imza atıldı. Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis'e "Gazi" demeyeceğini söyledi. Gelinen nokta çok vahimdir ve Kılıçdaroğlu için bile çok acıdır. Bu Meclis iki kez gazi olmuştur.

Dünyadaki bütün meclisler bir kurtuluş savaşı sonrası kurulmuştur. Başka meclisler verilen savaşların sonunda kurulurken Gazi Meclis savaşa komutanlık ederek gazi olmuştur. Dünyada böyle başka bir meclis yoktur. 15 Temmuz günü hain darbe girişimi karşısında bombalanmıştır. Bu Meclis o darbecilere karşı direnen bir Meclis'tir. Gazi unvanını nasıl hak ettiğini bir kez daha göstermiştir.

Kılıçdaroğlu'na tepki: Haddine düşmez!

Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini, bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Bu Türkiye'ye saldıranların bile aklından geçmeyen bir ifadedir. TBMM'nin meşruiyetini tartışanlar kimdir darbecilerdir. Yakın zamanda yine birileri çıkmıştı ve yasaların arkasında kim var demişti. Bu Yassıada zihniyetidir.

Meclisin meşruiyetini tartışmak kimsenin haddine düşmez. Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde konuşması bizim darbecilerin dilinden çok iyi tanıdığımız bir dil. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyenler o parti olmadıklarını göstermektedir.

Atatürk'ün hatırına CHP'ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün duygularını çiğnedi. Sayın Kılıçdaroğlu terör örgütü kendisine destek verirken sustu ama bugün Gazi Meclis'e saldırıyor. Kılıçdaroğlu terör örgütüne söyleyemediği sözleri Gazi Meclisimize söylüyor.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu meclise ben ‘Gazi Meclis’ demiyorum. Niçin? Gazi Meclis, Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren ve Milli Kurtuluş Savaşı’nı yöneten meclistir. Bu meclis saraydan alınan talimatla, AK Parti ve MHP Milletvekillerinin el kaldırdığı ve indirdiği, 19 Mayıs hareketinin yapıldığı bir meclistir” sözleriyle hakaretler savurdu.