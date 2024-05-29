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Siyaset Ak Parti'den köklü reform hareketi! Sadece kişiler değil politikalarda değişecek
Siyaset

Ak Parti'den köklü reform hareketi! Sadece kişiler değil politikalarda değişecek

Yeniakit Publisher
2024-05-29 16:11:00 - 2024-05-29 16:11:54
Ak Parti'den köklü reform hareketi! Sadece kişiler değil politikalarda değişecek

Yerel seçimlerin ardından Ak Parti'de çalışmalara hız verildi. Parti yetkillerinin açıklamalarına göre reform hareketi sadece kişileri değil parti politikalarını da kapsayacak.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonuçlarından sonra işaret ettiği değişim süreci için çalışmalara hız verdi.

NTV'nin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 4 yıllık seçimsiz zaman diliminde hem partiye hem de Türkiye'ye dönük ciddi reformlar hayata geçirilecek. Masada ise Ankara kriterleri var.

ANKARA KRİTERLERİ YENİDEN MASADA

AK Parti, yerel seçimde alınan sonuçlardan sonra kapsamlı bir öz eleştiri sürecine başladı. Bu süreçte pek çok il ve ilçe başkanının yanı sıra, olağan kongre sonrası parti yönetiminde de değişime gidilmesi planlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, değişim sadece kişi bazlı olmayacak.

AK Parti kaynaklarına göre hükümet, Ankara kriterlerine odaklanacak. Yani, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması başlıkları yeniden ele alınacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YENİ ANAYASA

Ekonomideki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının bir diğer önemli hedef olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, 4 yıllık süreci reform çağı olarak niteleyip piyasada öngörülebilirliği arttırmak için kısa sürede yeni adımların atılacağını vurguladı.

Ekonomiye dair reformların güven arttırıcı olacağını dile getiren kurmaylar, dış finansman için adalette ciddi reformların getirileceğini, yabancı sermayenin Türkiye'yi yeniden güvenli liman olarak görmesi sağlanacağını dile getirdi.

Tüm bu reformların kaynağı olaraksa adres yeni anayasa gösteriliyor.

İMAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Yeni dönemde, gündelik hayattaki sorunlara dair reformlar için de çalışmalar yapılacak.

İmar Kanunu'nda değişime gidilecek. Vergi sisteminde adaletin sağlanmasına ihtiyaç olduğu görüşü dile getiriliyor.

Şirketler hukuku, tarımsal kalkınma, gıda güvenliği gibi başlıklar için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

SOKAK KÖPEKLERİ TARTIŞMASI

Sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin tartışmalar devam ederken AK Parti kaynakları, konuyu tehlike haline gelecek düzeyde olarak nitelendirip "Sokakta başıboş köpek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeni yasadaki ilk önemli adımsa başıboş köpeklerin sokaktan hızlı bir şekilde toplanması olacak.

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Yorumlar

Yandık

Sakallı hacı amcaları kovun, camiye fazla gitmeyin, senede en az iki defa anıtkabir yapın. Arada içkili bir iki foto paylaşın, zaten içen akpartililer gocunmadan paylaşıyor. En ufak kıpırtıda laiklik elden gidiyor deyip meydanlarda semah dönün. Bunlar değil bunların torunları bile bırak oy vermeyi yüzünüze tükürür.

Reform

Neyi, nasıl reform edecekler? Halka ümit vaat edemeyen , vizyonları şahsi menfaatleri olan bir yapıdır AKP. Erdoğan ile ancak su üstünde kalabilir , O yoksa ?
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