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AK Parti’den kırgınlara sandık çağrısı! "Hilafetin merkezi İstanbul'u gönül ehline teslim etmeliyiz!”

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Hilafetin merkezi İstanbul'u gönül ehline teslim etmeliyiz. AK Parti'ye kırgın olup boş oy kullananların net bir tavırla sayın Binali Yıldırım'ı desteklemesini ümit ediyoruz." dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:49

 Taha Emre Özdemir  Ankara  23 Haziran İstanbul seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "İstanbul yıllarca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış hilafetin merkezi. Tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir megakent. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak önemli bir görev." dedi.

“İstanbul hizmetle Erdoğan döneminde tanıştı”

İstanbul'un hizmetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde tanıştığını belirten Yanılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul kendini 1994 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla buldu. İstanbul'daki çöp dağlarını, musluklardan akmayan suları, hava kirliliğini fiilen yaşadık ve gördük. 1994 yılından sonra İstanbul hizmet belediyeciliği ile tanıştı. İnanıyorum ki Binali bey tecrübesi, birikimi ve yapmış olduğu çalışmalarla 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önümüzdeki dönemde büyük hizmetler verecek."

“Kırgınlar net bir tavır sergilemeli”

"İstanbullulara, "hangi partiye oy verirseniz verin, sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın." diyerek seslenen Yanılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle belirli kırgınlıklardan dolayı sandık başına gidip boş oy kullanan AK Partili kardeşlerimizin oylarını net bir tavırla AK Parti'den yana tercih yapmalarını istiyoruz. Hiç sandığa gitmemiş olan büyük bir kesim var. İstanbul'u 5 yıllığına; bir gönül ehline teslim etmek için sandıklara gidelim. 23 Haziran'da Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayram yaşayalım."

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:49
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz
  4. seçim

YORUM YAZ

  • DOSTDOST28 dk önce
    Ya bu yalanlarla milleti bu mübarek günde kandirmaya ne kadar daha devam edeceksiniz kime göre işin elisiniz??????
  • Karaca KurtKaraca Kurt34 dk önce
    30 tane gemisi olan gönül ehli! Breh breh breh...
  • MisafirMisafir52 dk önce
    Kirginliklari giderecek bir sey yapmayip kirginlar barissin istiyorlar. Ne degisti de ben boş oy kullanmayim
  • JurnalJurnal1 sa önce
    Gönülden bağlı olanlar;gönülden KIRILIRLAR...BU SEÇMENİ ASLA DÖNDÜREMİYECEKSİNİZ!!!SANDIKTAN SOĞUTTUNUZ ÇÜNKİ....
  • EflatunEflatun1 sa önce
    Insallah tarihi silüeti bozan yapılar traşlanır.
  • bülentbülent1 sa önce
    yaw ne hilafeti ne saçmalıyorsun !!!!!!!!!!!!!!!! hilafet kaldırıldı gitti artık!! başka yalanlar bulun
  • İbrahim İbrahim 1 sa önce
    Ne yaparsanız yapın,artık yeter diyoruz.en azından bir dönem dinlenin ve hatalarınızın ne olduğunu düşünün
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    gönülü bulamazsınız artık itibarınız kalmadı , gönülde kocaya kaçtı
  • YunusYunus1 sa önce
    Ah ah hala bizi çocuk yerinekoyuyorsunuz.Onu diyeceğine Elazığ da ben de dahil kaç insanın gönlünü kırdın onu söyle.Bak bakalım Elazığ da sandığa gitmeyenlerin oranı kaçta kaç...
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Halifeniz kimmmmm?
  • İsaİsa2 sa önce
    Günün fıkrasıGazeteci: Sizin için Yunan, Pontuslu diyorlar, cevabınız nedir?’ Chp adayı:‘Onları (Yunan Medyasını) adam yerine koymuyorum” diyor… oysa Sabahtan akşama kadar Ethnos muhabiriyle vakit geçirdi, doğru adam değil Görüştüğü muhabir ‘kadın’ ..
  • MâlumMâlum2 sa önce
    Hilafetin merkezi mi?Hangi hilafet?Nerede?Bana gösterin!Lütfen!Bir tek ben mi körüm?Güneş balçıkla sıvanmaz.YOKSA...YALANCI GÜNEŞLER Mİ KÖRELTTİ GÖZLERİMİZİ?
  • ilk işilk iş2 sa önce
    chp kazanınca ayasofyanın içinde rakı içecekler fatihin mezarını deşip dağıtacaklar şakamı sanıyorsunuz
  • orda durorda dur2 sa önce
    yaa ülkeyi yine soyup yandaşlarına talan ettirmesi içinmi, ulan sizin yatacak yeriniz var mı be,hilâfet şirktir, Allahın yeryüzündeki temsilcisi vekili kuran-i kerimdir inanmayanda müşriktir.ac oku hepsi orda
  • YAZIKYAZIK2 sa önce
    İSTANBUL BUİŞBİRLİKÇİ VE TAKLİTÇİLERE ELİNE KALDIYA YAZIK.
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Halifeniz kim????
  • GerçekGerçek3 sa önce
    Sadece sahtekar olan bir adayla basedemiyorsunuz düzgün biri olsa silip süpütecek demekki sizin bı kendinizi bı sorgulama niz gerekiyor. Bu kadar güzel hizmete oyunuz en az yizde60 olması gerekiyor du.
  • ahmetahmet3 sa önce
    chp nin adayi Edremite gitsin!!!! ne iliskiler...

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