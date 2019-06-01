AK Parti’den kırgınlara sandık çağrısı! "Hilafetin merkezi İstanbul'u gönül ehline teslim etmeliyiz!”

Taha Emre Özdemir Ankara 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "İstanbul yıllarca Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış hilafetin merkezi. Tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir megakent. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak önemli bir görev." dedi.

“İstanbul hizmetle Erdoğan döneminde tanıştı”

İstanbul'un hizmetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlığı döneminde tanıştığını belirten Yanılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul kendini 1994 yılında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla buldu. İstanbul'daki çöp dağlarını, musluklardan akmayan suları, hava kirliliğini fiilen yaşadık ve gördük. 1994 yılından sonra İstanbul hizmet belediyeciliği ile tanıştı. İnanıyorum ki Binali bey tecrübesi, birikimi ve yapmış olduğu çalışmalarla 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önümüzdeki dönemde büyük hizmetler verecek."

“Kırgınlar net bir tavır sergilemeli”

"İstanbullulara, "hangi partiye oy verirseniz verin, sandık başına gidin ve oyunuzu kullanın." diyerek seslenen Yanılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle belirli kırgınlıklardan dolayı sandık başına gidip boş oy kullanan AK Partili kardeşlerimizin oylarını net bir tavırla AK Parti'den yana tercih yapmalarını istiyoruz. Hiç sandığa gitmemiş olan büyük bir kesim var. İstanbul'u 5 yıllığına; bir gönül ehline teslim etmek için sandıklara gidelim. 23 Haziran'da Ramazan Bayramı'ndan sonra ikinci bir bayram yaşayalım."