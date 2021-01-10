  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demokrasi düşmanlığı itirafı!
Siyaset

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demokrasi düşmanlığı itirafı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu’nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi Yassıada zihniyetinin göstergesidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:38:00 - 2021-01-10 18:42:30
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Demokrasi düşmanlığı itirafı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezindeki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu’nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi Yassıada zihniyetinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti’ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan ‘sözde Cumhurbaşkanı’ diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur. Kılıçdaroğlu’nun seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi ile kavga etmektedir. Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkanın sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Partililer salonu terk etti
Siyaset

CHP'li başkanın sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Partililer salonu terk etti

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, belediye meclis toplantısında ağzını bozmasına İYİ Partililer bile tepki gösterdi...
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'
Sağlık

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Kuran'ı Kerim sorusu merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla beğeni toplayan yarış..
CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!
Siyaset

CHP ve İYİ Parti'den Saadet'siz ittifak açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesinin yankıları sürerken, İYİ Parti ve..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay