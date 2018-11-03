AK Parti'den Kılıçdaroğlu hakkında, Kaşıkçı sözleri nedeniyle suç duyurusu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cemal Kaşıkçı ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Kendisine bu yürüttüğü kara propaganda yüzünden ve attığı iftira yüzünden kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar"

"Kılıçdaroğlu diyor ki sen bu cinayeti biliyordun. Ses kayıtları var. Bu bir örtbas etme eylemidir. Bir takım olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıkınca odak saptırma yöntemi uygulanır. Bunu bir iki odak yurt dışında teşebbüs etti. Türkiye ile merhumun kişiliği ile, merhumun nişanlısıyla uğraşan bir takım tutumlar ortaya koydular. Bunlar tutmayınca Cumhurbaşkanımıza saldırmaya başladılar. Bir siyasetçinin ahlaken asla ağzınçıkmaması gereken bir argümanda bulunuyor. Siz başka ülkeden para gelsin diye bunları yapıyorsunuz diyor. Bu son derece utanç vericidir. Çok acı bir tablodur bu. Böyle bir yaklaşım içerisinde olması utanç. vericidir. Türkiye bunu hak etmiyor. Zannediyor ki bu eylem canlı yayında izlendi ve Türk yetkililer bunların gitmesine izin verdi. Bu hadise duyulduğu andan itibaren kurumlarımız sorgulamaya başladı. Elimizde imkan vardı da bilerek geciktirdik ifadesi ne yazık ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkıyor. Kılıçdaroğlunun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır.

"Kılıçdaorğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

(Kılıçdaroğlu) 'Ben daha açacağım' diyor. 'Adliye ve emniyet görevini yapmamıştır' diyor. Kendisine bu yürüttüğü kara propaganda yüzünden ve attığı iftira yüzünden kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Hukuki olarak cevap verilecektir. Hukuki girişim başlatılacaktır."