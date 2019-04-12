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AK Parti'den Karamollaoğlu'na tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camisi'ne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

12 Nisan 2019 Cuma 19:06
AK Parti'den Karamollaoğlu'na tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun Çamlıca Camisi'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Çelik, "Sayın Karamollaoğlu 7. bir ok eklemeye çalışıyor. Kavga etme geleneği CHP'den Saadet Partisi'ne devredilmiş oluyor" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamaları:

Bu ittifak yapmak, CHP ideolojisinin Saadet Partisi'ne sirayet etmesi bakımından son derece hızlı bir yayılma olduğunu söylüyor. Bırakın bunları CHP söylesin. CHP'nin 6 okuna 7. oku Saadet'i eklemeye çalışıyorlar. Sayın Karamollaoğlu 7. bir ok eklemeye çalışıyor. Kavga etme geleneği CHP'den Saadet Partisi'ne devredilmiş oluyor. Zannediyorum Saadet Partili kardeşlerimizin de bu açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu söylüyorum. CHP'nin altı oku memlekete çok çektirdi, yedincisini ekleme maalesef Saadet Partisi'nden geliyor.

Temel Karamollaoğlu ne demişti?

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Çamlıca Camisi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:06
  1. Temel Karamollaoğlu

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