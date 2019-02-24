AK Parti’den kahvaltılı vefa buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesindeAK Parti ilçe başkanlığı tarafından, mahalli seçimlere hazırlık amaçlı vefa buluşması gerçekleştirildi. Eynal Kaplıcaları Firuze salonundaki kahvaltılı toplantıya, Kütahya AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve çok sayıda partili ve davetli katıldı. Simav AK Parti İlçe Başkanı Kulat, belediye hizmetlerinden tüm vatandaşların eşit ve etkin bir şekilde faydalandırılıp, adil bir yönetim sağlayacaklarını ifade etti. Kulat "Halkla birlikte yönetim anlayışıyla, belediye ile ilgili kararlara şehir sakinlerimizin, muhtarlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın katılımını sağlayacağız" dedi.

AK Parti Simav Belediye Başkan Adayı Biçer ise "Belediye hizmetlerini yürütürken, faaliyetlerimizi en başından sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu biçimde gerçekleştireceğiz. Simav’ın en büyük problemi olan işsizliği Simav’ın iç dinamikleri ile çözeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.