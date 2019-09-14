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AK Parti'den İmamoğlu'na zam tepkisi: 8 yılda yapılmayanı bir günde yaptı

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, İBB'nin poşetli ürünlere yaptığı zammı eleştirerek, "CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraatlarından birisi İstanbul halkının ekmeğiyle oynamak oldu. 8 yılda yapılmayan zammı İmamoğlu 1 günde yaptı" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:01
AK Parti'den İmamoğlu'na zam tepkisi: 8 yılda yapılmayanı bir günde yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'İstanbul Halk Ekmek' zammını yazılı açıklama yaparak değerlendirdi. Canikli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ekmeği, sütü ve suyu bedava yapacağının vaadinde bulunduğunu, gelir gelmez 'Halk Ekmek' ürünlerine yüzde 40 zam yaptığını kaydetti.

Canikli'nin açıklaması şöyle:

"Bu tam bir CHP klasiği aslında. Koltuğu ele geçirmek için yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunuyorlar. Sonra hepsini unutuyorlar. Kamuoyu, özellikle gençler CHP'li Ekrem İmamoğlu sayesinde CHP'nin bu yüzünü görme imkanı buldu. 25 yıllık AK Parti döneminde ekmek gerçekten halkın ekmeği idi. Halk Ekmek sayesinde, dar gelirli İstanbullu ucuz ve kaliteli ekmeğe ulaşma imkanı buldu. Halk Ekmek uygulaması aynı zamanda kapsamlı ve etkili bir sosyal projeydi. Halk Ekmek olmasaydı İstanbul'da ekmeğin fiyatı iki katına çıkardı. Halk Ekmek piyasayı regüle etti ve ekmeğin fiyatının yükselmesini engelledi. Halk Ekmek, ekmek piyasasında oligopol ve tekelci yapıların oluşumunun önünü kesti. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun amacının sadece zam yapmak olduğunu sanmıyorum. Nihai hedefi Halk Ekmek'i kapatmaktır. Önce ekmek fiyatları insafsız ve ölçüsüzce yükseltilerek Halk Ekmek'in ürünlerine olan talep azaltılacak. Sonra da 'Halk Ekmek ürünlerini kimse almıyor' diye kapısına kilit vurulacak. Yani kapatılacak."

"Soğan ve patateste yaşananları unutmadık"

Canikli, Halk Ekmek ürünlerine CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan yüzde 40 oranındaki zammın, piyasadaki diğer ekmek üretenlerin de ekmek fiyatlarını artırmalarının önünü açacağını, onların zam taleplerine zemin hazırlayacağını vurguladı. Canikli, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatları bu nedenle artınca AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef gösterecekler. Bunlarda Bizans oyunu bitmez. Bu değerlendirmeler hayal ürünü şeyler değil. Benzer oyunlar Türkiye'de sahnelendi. Seçimin hemen öncesinde soğan ve patateste yaşananları unutmadık.

Bugün pazarda 1.5-2 lira olan patates ve soğanın fiyatı seçim öncesinde, seçmenin siyasi tercihini etkilemek amacıyla 10 liraya kadar yükseltildi. Tarım ürünlerinin arz ve talep miktarının fiyat esnekliğinin 1'den büyük olması kuralından yola çıkılarak soğan ve patatesler depolarda bekletilerek çürütüldü. Bu yolla arz miktarları, denge talep miktarlarının altına düşürülünce soğan ve patates fiyatları patladı. Bunlara tavsiyem, benzer oyunlarınız deşifre edildiği için bir daha başaramazsınız, boşuna denemeyin."

Halk Ekmek'te poşetli ürünlere yüzde 40 zam yapılmıştı

Halk Ekmek'te poşetli ürünlere bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazı özel ürünlerle ilgili zam söz konusu. Normal ekmekle ilgili zam söz konusu değil" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:01
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Nurettin Canikli

YORUM YAZ

  • TurkTurk35 dk önce
    Akit doğalgaza elektriğe gelen zamlarından yazsaniza
  • fetösavarfetösavar37 dk önce
    tipik chp. sadece acıyorum istanbullu akp seçmenine... bu garip yaratıklar arasında yaşamak zorundalar.. tek bildikleri bira.. bira, alkol, rakı... bunlara rakı deyin oy isteyin. pkk falan farketmez verirler. yazık... diğer taraftan çöpler, zamlar, ahlaksızlık, heykel gırla... grevler, işçi çıkartmaları.. falan filan.. ya hiç duydunuz mu bir yerde akp chpden belediyeyi alacak işçileri kapının önüne koyacak... yaa akp sütten çıkmış ak kaşık mı? evet kardeşlerim isteseniz de istemeseniz de dilipak abimiz kızsa da, mücahitler mütahit olsa da akp sütten çıkmış ak kaşıktır bu ülkede...
  • Ak partiliAk partili40 dk önce
    17 yıldır ak partiliyim.Bize öyle zamlar yaptınız ki son 6 ayda.Sizi allaha havake ediyorum.Gece gündüz demedim ak parti için çaba harcadım.Eşle dostla kötü oldum.Ama olsun.Birkez ak partiye işim düştü yapmadılar ama nekadar ak parti düşmanı varsa onların işini yaptılar.Adam gece gündüz ak partiye küfretti adamı tuttular belediye başkan yardımcısı yaptılar.ama olsun.ama olsun.
  • Munir Munir 44 dk önce
    Bundan hersey beklenir
  • hasan hasan 47 dk önce
    Adamlar zammi bile biz yapinca dogru siz yapinca yanlis diye yorumluyorlar. Bir yilda neredeyse tum temel urunlere yuzde 100 un uzerinde zam yaptiniz, ama derdiniz chpli belediye neden zam yapiyor.

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