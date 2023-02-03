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Siyaset AK Parti'den HÜDA PAR'la ittifak açıklaması
Siyaset

AK Parti'den HÜDA PAR'la ittifak açıklaması

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnşallah diğer partilerden, HÜDAPAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:39:00 - 2023-02-03 22:43:20
AK Parti'den HÜDA PAR'la ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na dahil olacağı yönündeki iddialar ile ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDAPAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddialarla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"Yeni sistem 50 +1 gerektiriyor"

Cumhur İttifakı'nın genişlemesinin Türkiye'nin lehine olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli de Cumhurbaşkanımızı ziyaret ediyor, sayın Cumhurbaşkanımız da iade-i ziyarette bulunuyor. Görüşmede tabii ki seçim de konuşulmuştur. Türkiye'nin uluslararasında karşılaştığı meseleler de konuşulmuştur. Son derece olumlu, iki parti arasındaki konuları yakınlaştıran görüşme trafiği, iki lider de birbirini nezaket içinde dinleyerek görüşlerini paylaşmıştır. Yeni sistem 50 +1 gerektiriyor. Adı üstünde ittifak. Birbirlerine iltihak etmiyorlar. Bizim en büyük avantajımız hangi konularda temel yaklaşımlarımızın ne olduğu konusunda ortak bir zeminde, ortak bir mutabakatla yürüyoruz. AK Parti ve MHP tabii ki iki ayrı parti.

"İnşallah HÜDA PAR da bu ittifakın içerisine katılır"

Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDA PAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz. Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın açılması, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtulmasına Türkiye'nin destek vermesi bu bizim ittifakın ortak paydası. Bu politikalara destek verecek siyasi partiler tabii ki önemlidir. Bunlar Türkiye'nin milli meseleleridir. TOGG'un açılışı, Türkiye Yüzyılı sadece bir partinin değil, ortak hedefimizdir."

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından gündeme geldi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki evinde ziyaret etmişti. Görüşme sonrası Ankara kulislerinde bomba bir iddia ortaya atıldı. Cumhur İttifakı'na 2 partinin daha katılacağı öne sürülürken, bu partilerin HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık

Ayrıca, Bahçeli ile görüşmesinden 1 gün önce TRT canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü bir şekilde devam ediyoruz." demişti.

 

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