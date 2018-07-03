AK Parti'den flaş 'Yerel Seçim' açıklaması!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonuçlandı. Seçimlerden Erdoğan zaferle ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı oldu. İlk kez 600 vekille açılacak olan TBMM'de de Cumhur İttifakı sandalye çoğunluğunu elde etti. 24 Haziran'ın ardından Meclis takviminin nasıl şekilleneceği konuşulurken yerel seçimlerin erkene alınacağı ile ilgili iddialar ortaya atıldı. 'Yerel seçim erkene alınır mı?' soruları gündemin ortasında kendine yer bulurken konu ile ilgili ilk açıklama Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlerin erkene alınmasının doğru olacağını savundu, erken seçimle ilgili mesajlar verdi.

FAKIBABA: ESKİ BİR BELEDİYECİ OLARAK DOĞRU OLACAĞINA İNANIYORUM

Fakıbaba, "Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak.

Değişebilir mi? Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına şahsen inanıyorum. Niye? Siyasi olarak düşünmüyorum. Ben iki dönem yaptım, dönemlerime bakıyorum. Nisan'ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz. Hoş geldin, kutlamalar, çaydır, davettir. Bir iki ayınızı alıyor. Daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız. Ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz." dedi.

CHP'DEN JET YANIT: HAZIRIZ

Fakıbaba'nın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimler erkene alınacak mı?" sorusu açıklamaların ardından gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Açıklamalar art arda gelme devam etti.

ELİTAŞ: 3 PARTİ UZLAŞIRSA OLABİLİR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a da yerel seçimlerle ilgili düşüncesi soruldu. Elitaş, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirtti, ekledi; "Yerel seçimlerle ilgili biz AK Parti olarak 2013 yılında bir girişimde bulunmuştuk. O dönemde CHP ve MHP 'evet' demişti. Bunun halk oylamasına gitmeden yapılması şarttı. O dönem yerel seçimler için CHP uzlaşmak yerine vazgeçmişti. Ondan dolayı seçimlerin kasım ayında yapılması gerçekleşmemişti. Biliyorsunuz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 2009 yılındaki yerel seçimlerde 'hava şartlarının olumsuz olması' diye ifade ettiğimiz bir şehadet şerbetini içti. Ondan sonra bütün siyasi partiler, sonbaharda kasım ayının ilk haftası veya ikinci haftası aslında ekim ayının da son haftası olabilirdi, ancak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğundan dolayı böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettiler.

Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım. Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor. Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Bizim gündemimizde yerel seçimlerin öne alınmasıyla ilgili bir durum sözkonusu değil. Milliyetçi Hareket Partisi de böyle bir şeyin olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar." diye konuştu.

Elitaş'ın 3 partinin uzlaşması ile seçimler erkene çekilebilir sözleri bazı kesimlerce erken seçime yeşil ışık yakmak olarak değerlendirildi.

KAHRAMAN: ALINMAZ ÇÜNKÜ...

Erken seçim gündemi ile ilgili yasal zemine ilk değinen ise TBMM Başkanı Kahraman oldu.

Kahraman, "Alınmaz. Çünkü Anayasa'ya göre de uygun değil. Seçimler hakkında Anayasa'da daha önceden hüküm var, yapılacak tarih hakkında. Genel seçimlerde yoktu; ama mahalli seçimde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O, 3 ayı aday olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı. Ama onun ayrı bir formülünü ararlar mı bilmiyorum. Fakat zorlamanın gereği yok" şeklinde konuştu.

EROL KAYA: TAKVİM ÇOK SIKIŞIK, ZAMANINDA YAPILIR

Erken seçim ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken bir başka isim ise AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya oldu. Kaya, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuştu. Kaya, "“İklim şartları, bütçe ve denetim açısından normalde yerel seçimlerin ekim-kasım ayında olması lazım” dedi.

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda takvim sıkışık. 18 Ağustos’ta kongremizi yapacağız. Eylül ayı içinde aday belirleme süreci başlayacak. 1398 belediye başkanı, 22 bin belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyeleri belirlenecek. En geç kasım ayında tamamlanması gerekiyor. Propaganda süreci 1 ay öne çekilebilir mi? O da şubata gelir. Bence bu durumda yerel seçimler zamanında yapılır"