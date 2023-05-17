AK Parti’den flaş seçim hamlesi! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimleri konusundaki stratejisinin detaylarını kaleme aldı.

"Hem AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantı hem strateji ekibinin çalışması bize bazı ipuçları veriyor" diyen Selvi, şunları kaydetti:

“1- Bu seçim ikinci tur seçim ama 14 Mayıs seçimlerinin devamı değil. Yeni bir seçim olarak bakılacak.

2- Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanılacak. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti vurgusu önem kazanacak.

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3- Sadece Kılıçdaroğlu hedef alınacak.

4- Güven ve istikrar vurgusu önplana çıkarılacak.

5- Seçimlerde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin sandığa gitmesi sağlanacak.

6- HDP’den dolayı CHP’ye oy vermeyen ulusalcı seçmen kazanılmaya çalışılacak.

7- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gezisini deprem bölgesine yapacak. Kampanyanın ağırlığı, oy deposu olduğu için büyükşehirlere verilecek.

8- Şehirli ve ortadirek seçmen hedef alınacak.

9- Pozitif bir kampanya yürütülecek.”