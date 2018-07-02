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AK Parti'den flaş OHAL açıklaması!

Kayseri'de milletvekili mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in 18 Temmuz gecesi kaldırılacağını söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23
AK Parti'den flaş OHAL açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili ve yeniden Kayseri milletvekili seçilenMustafa Elitaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

'TBMM BAŞKANINI 3'ÜNCÜ TURDA SEÇERİZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ile birlikte hareket ederek TBMM başkanını 3'üncü turda seçeceklerini belirterek, ''Sayın Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızı ziyareti sırasında Meclis başkanlığına aday çıkarmayacaklarını belirttiler. Demek ki biz 3'üncü turda Meclis başkanını seçebileceğiz. Son turda salt çoğunluk olan 301 oy gerekiyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu 344 olduğuna göre, biz, 3'üncü turda Meclis başkanını seçeceğiz. İttifakla ilgili hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu ittifakın 2023 yılına kadar gideceğiyle ilgili irade beyanları oldu. Bizler parti teşkilatları olarak bu ittifakı bozmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Tepede bir uzlaşma varsa tabanda da bu uzlaşma şarttır'' diye konuştu.

'18 TEMMUZ GECESİ OHAL KALKMIŞ OLUR'

OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları için de görüşlerini açıklayan Elitaş, normal şartlar altında, 18 Temmuz'da, yeni kurulan hükümetin OHAL'in devamı ile ilgili bir tezkere göndermemesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin OHAL'i uzatma yetkisi olmadığını vurguladı. Mustafa Elitaş, ''Sayın Cumhurbaşkanı 8 Temmuz'da yemin ettiği takdirde yeni sisteme başlamış oluyoruz. Eski hükümet bitiyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir tezkere gönderirse Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu görüşür, uzatıp uzatmama konusunda kararını beyan eder. Aldığımız izlenim; Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir irade beyanında bulunmayacağını görüyoruz. Bu açından '18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak' diye düşünüyoruz''  dedi.


Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23
  1. AK PARTİ
  2. Mustafa Elitaş
  3. ohal
  4. Kayseri

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  • YalnizKurtYalnizKurt2 sa önce
    Ohalde secim yapan demokratik Turkiye secimden hemen sonra ohal kalkiyor kargalara anlatin siz bu demokratliginizi
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