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AK Parti'den flaş karar! O başkan ihraç edildi!

AK Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem'in, partiden ihraç edildiği bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 23:33
AK Parti'den flaş karar! O başkan ihraç edildi!

AK Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle partinin disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, partiden ihraç edildi.

Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun geçen hafta aldığı ihraç kararı AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na gönderildi.

 

E-posta ile bildirildi

İl Başkanlığı ihraç kararını teslim almayan Durmuş Erdem'e posta yoluyla gönderdi. Evli ve bir çocuk babası Durmuş Erdem, 2004 yılında beri Kemer ilçe Belediye Başkanlığı yapıyor.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 23:33
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  2. ak parti
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