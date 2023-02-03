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Medya AK Parti’den flaş hamle! Harekete geçtiler
Medya

AK Parti’den flaş hamle! Harekete geçtiler

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin sadece ekonomik ve sosyal düzenlemeler değil, aynı zamanda siyasi açılımlar konusunda da önemli çalışmalar ve hazırlıklar yaptığına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 22:25:00 -
AK Parti’den flaş hamle! Harekete geçtiler

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, AK Parti'nin sadece ekonomik ve sosyal düzenlemeler değil, aynı zamanda siyasi açılımlar konusunda da önemli çalışmalar ve hazırlıklar yaptığına dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’nde yer alan düzenlemeler ve bunları destekleyecek siyasi adımların da geleceğini ifade eden Aydemir, yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK Parti, seçim öncesi; asgari ücret, EYT, sözleşmelilere kadro, vergi borçlarına yapılandırma, memur ve emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi geniş kitleleri ilgilendiren ekonomik adımları birer birer hayata geçiriyor.

Bunlara ilaveten, ceza infaz indirimi ve Meclis’e getirilecek torba kanunla farklı toplum kesimlerinin taleplerini karşılayacak bir dizi adım daha atmaya hazırlanıyor.

Sadece ekonomik ve sosyal düzenlemeler değil aynı zamanda siyasi açılımlar konusunda da önemli çalışmalar ve hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’nde yer alan düzenlemeler ve bunları destekleyecek siyasi adımlar da gelecek.

Siyasi adımların ilk sinyalleri Alevi ve Roman vatandaşlar konusunda verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, “2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” programına katılmış; Roman vatandaşlara; konut, güzel sanatlar lisesi ve Roman Koordinasyon Merkezi müjdelerini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) ile ilgili bir genelge de yayımladı.

Buna göre; İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kurulacak. Roman vatandaşların yoğun yaşadığı 25 ilin valilikleri bünyesinde birer koordinatör görev yapacak.

Ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak ve yeni sanatçıların yetişmesini sağlayacak bir güzel sanatlar lisesi açılacak. Ayrıca Romanların yoğun yaşadığı yerlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca; eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal konutlara ve kamu hizmetinden yararlanmaya kadar farklı projeler hayata geçirilecek."

 

 

 

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