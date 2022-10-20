Ak Parti'den Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili ilk açıklama!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Eşref Fakıbaba'nın AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa etmesiyle ilgili "Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu anda doğru olmaz" dedi. CNN Türk'te konuşan Ünal, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla ilgili henüz bir teyidin söz konusu olmadığını belirtti.

Partiye ve Meclis'e istifa gelmedi

Ünal, "Ne partiye, ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum. Açıklamasından anladığım kadarıyla bu açıklamanın aslında siyasal değil kişisel izlenimini doğuruyor. RTÜK seçimiyle bu istifanın ilişkilendirilmesini de doğru bulmuyorum. Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu anda doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Gerekçelerini söylesin, değerlendirelim

Ünal, "Gerekçelerini ortaya koyar ondan sonra da kendi açıklamaları, beyanları üzerinden o zaman bir değerlendirme yapılabilir. RTÜK'te AK Parti'nin bir üyeliği boşaldı, doğal olarak Meclis Başkanlığı üyeliği boşalan partiye bir yazıyla bunu bildirir. 12 Ekim'de Meclis Başkanlığı bir yazıyla bize bunu bildirdi, biz de buna cevaben bir yazı yazdık" dedi.