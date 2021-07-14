  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Dünya 3 başlı doğan bebeği konuşuyor
Filistinli kız 8 yıl sonra babasıyla buluştu!
SGK duyurdu! 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Gündem AK Parti'den Erzurum'a yaklaşık 40 milyar liralık yatırım
Gündem

AK Parti'den Erzurum'a yaklaşık 40 milyar liralık yatırım

Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir "AK Parti iktidarları Erzurum'a yaklaşık 40 milyar lira yatırım yaptı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 18:58:00 -
AK Parti'den Erzurum'a yaklaşık 40 milyar liralık yatırım

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarlarının, seçim bölgesine bugüne kadar yaklaşık 40 milyar liralık yatırım yaptığını ifade etti.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TRT yönetiminde yapılan değişiklikleri anımsatarak, görevini devreden eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in TRT'ye çok önemli katkılar sunduğunu söyledi.

TRT'nin yayın politikalarıyla Türk dünyasına önemli hizmetler sunduğuna dikkati çeken Aydemir, şimdiye kadar yapılan hizmetlerin, bundan sonraki hizmetlere de ışık olacağını kaydetti.

Aydemir, "AK Parti iktidarları, seçim bölgemiz Erzurum'a şimdiye kadar yaklaşık 40 milyar lira değerinde bir yatırım yaptı. Erzurum, diğer illerle kıyas götürmeyecek şekilde AK Parti'yi sahiplenmiştir. 2023 seçimlerinde hedefimiz yüzde 80'in üzerine çıkmaktır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay