AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması

Dün akşam basketbolda yaşanan gerilim, tüm dünyanın dikkatini çekti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından İsrail temsilcisine sert tepki gösterdi.

Ataman, Tel Aviv teknik ekibi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin Hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili bir açıklamada da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.

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Bakan Bak, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız." dedi.