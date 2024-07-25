AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşıyla ilgili değerlendirme yapan Elitaş şunları kaydetti:

Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum.