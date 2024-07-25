AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Emekli maaşıyla ilgili değerlendirme yapan Elitaş şunları kaydetti:
Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum.