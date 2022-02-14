AK Parti'den elektrik faturası açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de yayınlanan "Başkent Kulisi" programında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Endişelendirmiyor mu?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, "Hayır. Biz kendi programımıza bakıyoruz. Mühim olan milletin oylarıdır." yanıtını verdi.

"Elektrik faturaları ne olacak?" sorusuna karşılık, Kurtulmuş, "Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde 'Hadi bakalım elektrik faturalarını arttıralım' denildiği için bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesinden milletin, yani bizlerin harcadığımız doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik enerjisinin yüzde 25'ini devlet ödedi. Bu olağanüstü yüksek bir destekti. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar TL civarında bir destektir." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, 2020 ve 2021'de üretimde, özellikle enerjide, pandemi dolayısıyla çok yüksek fiyatların ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünya ekonomisinde döviz üzerinden artışlara rağmen reel olarak baktığınızda Türkiye'de 2021 yılı içerisinde özellikle doğal gazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıtılmıştır. Ama buna rağmen çok büyük bir fatura. Bunun farkındayız. Bunu asla mazeret olarak söylemiyoruz ama sanki bu gelişme yokmuş da durduk yerde Enerji Piyasası Kurulu ya da Enerji Bakanlığı, enerji fiyatlarında olağanüstü yüksek artışlar yapmış gibi düşünmek hakkaniyete uygun bir şey değildir. Bunun vatandaşlarımızı ne kadar derinden sarstığını görüyoruz. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için KDV'nin indirilmesi, diğer konular, belki Enerji Bakanlığındadır. 150 kilovattı, sonra Cumhurbaşkanımız onu 210 kilovata çıkarttı. Belki tekrar olabilir. 150 kwh sınırı Cumhurbaşkanımız tarafından 210 kwh’ye çıkarıldı. Belki bu sınır tekrar revize edilebilir. Ortalama bir evin 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor ayda. Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz."

Bütün sektörlerde hangi sıkıntılar varsa bunları takip ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bunu söyleyince kızıyorlar ama çok açık söylüyorum; 'Türkiye'deki bu gelişmeleri muhalefet partileri görüyor da iktidar partisi görmüyor ya da Hükümet görmüyor' gibi bir algı haksız bir algıdır. Özellikle son dönemde ardı ardına açıklanan bu paketlerin hepsi bir istikamette yürüyorsunuz ve o istikameti korumaya, vatandaşımızı ve üreticilerimizi korumaya dönük olarak alınan tedbirlerdir. Hepsinin bir amacı vardır. Hiçbirisi tesadüfi değildir. İnşallah bu zor dönemleri aşacağız. Vatandaşımızın bu hayat pahalılığının, enflasyonun altında ezilmesini de önleyecek adımlar atılacak." dedi.