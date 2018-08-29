AK Parti'den dikkat çeken af açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz

GÜNDEMİMİZDE AF DÜZENLEMESİ YOK

Daha önce açıkladığımız pozisyonumuz neyse, o pozisyonumuzu koruyoruz. Af konusu bizim gündemimizde yok.

CUMARTESİ ANNELERİ KONUSU

Berfo Annenin acısı, diğer annelerin acıları, evlatlarıyla ilgili duyduğu hasret başımızın üzerindedir. Bu acıya, hürmetimiz çok büyüktür ve boynumuz kıldan incedir. Kapılarımız, her zaman kendilerine açıktır.

Ama 2010'dan sonra buranın giderek bir terör propagandasının zemini haline gelmesi, annelerin acısı üzerinden belli grupların burayı bir terör propaganda merkezine dönüştürmesi karşısında ortaya çıkan tedbirleri almak zorunlu olmuştur.