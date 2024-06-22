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Gündem AK Parti'den, DEM Parti'nin iftiralarına cevap
Gündem

AK Parti'den, DEM Parti'nin iftiralarına cevap

Yeniakit Publisher
2024-06-22 20:12:00 -
AK Parti'den, DEM Parti'nin iftiralarına cevap

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangına ilişkin DEM Parti’nin iftiralarına cevap verdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, devletin ilgili kurumlarına 22.15'te gelen ihbarla ekiplerin yangın alanına kısa sürede ulaştığı ve söndürme çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

AK PARTİ'DEN YANGIN İDDİALARINA YANIT

Olay yerine ilk ekip ve ambulansın saat 22.35'te ulaştığı ifade edilen açıklamada, “Gece boyunca toplamda 24 adet ambulans, 3 UMKE timi ve 89 sağlık personeli, 11 araç ve 28 kişilik orman ekibi, 15 araç ve 60 personel ile itfaiye, 3 komando timi, 4 JÖH timi, 1 OYİ timi, 2 JASAT timi ve 100 jandarma personeli ile jandarma, 24 araç ve 98 kişi ile AFAD ekipleri, 10 itfaiye aracı ve 1 yangın söndürme uçağı ile yangına müdahalede bulunmuşlardır. Ayrıca Çınar Kaymakamımız olayın akabinde yarım saat içinde alana intikal etmiş, Diyarbakır Valimiz ve İl Jandarma Komutanımız da saat 24.00 dolaylarında yine aynı şekilde alanda hazır bulunarak koordinasyonu sağlamışlardır” denildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın da yardımıyla traktörlerle yangının önü kesilerek büyümesi engellenmiştir. Yangının çıktığı bölgede inceleme yapılırken, çevre köylerde yaralı ve kayıp vatandaşlarımızın olduğu ihbarı üzerine ilgili mercilere ihbar edilmiş, kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Şanlıurfa, Mardin ve diğer çevre illerden de gelen AFAD, jandarma, orman ve diğer ekipler aktif şekilde müdahaleyi sürdürmüş, bu yoğun mücadele neticesinde saat 02.00 sularında yangın tamamen kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına devam edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'DEM PARTİ'NİN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMALAR TAMAMEN ASILSIZ'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM Parti'nin yapmış olduğu açıklamaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“DEM Partisi’nin yapmış olduğu açıklamalar tamamen asılsız olup, gece boyunca sosyal medyada yaptıkları algı ve provokatif paylaşımlar dışında bir katkıları görülmemiştir. Ne yazık ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere partilerinin belediye başkanları saat 02.30 sularında yangın kontrol altına alındıktan sonra olay yerinde görülmüştür. Bunların yanı sıra, yaralı hayvanların ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak için ilgili kurumlarımız sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden su talep etmiş ancak bu saat itibarıyla hiçbir geri dönüş alamamıştır. Hayvanların tedavileri ise Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hocaları ile Tarım Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından koordineli bir şekilde devam ettirilmektedir.”

'HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE DAYA BÜYÜK KAYIPLAIRN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ SAĞLAMIŞTIR'

Devletin tüm kurumlarının yangın gibi acil durumlarda en hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak için sürekli olarak hazırlıklı durumda olduğu belirtilen açıklamada, “Yangının ilk anından itibaren gösterilen hızlı ve etkili müdahale, daha büyük kayıpların önüne geçilmesini sağlamıştır. Yaşanan bu üzücü olay üzerinden siyasi rant devşirilmeye çalışılmasına ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle yönlendirmeye çalışan sosyal medya provokasyonlarına fırsat verilmemelidir. Bu meselenin suistimal edilmemesi gerekmektedir. İl başkanımız, milletvekillerimiz ve tüm teşkilat mensuplarımız olayın yaşandığı ilk andan itibaren seferber olmuş, yangında yaralanan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret edip, sağlık durumları ile yakından ilgilenmeye devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrardan Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye ifade edildi.


Kaynak: İHA

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