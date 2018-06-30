AK Parti'den CHP'ye 'Süleyman Soylu' cevabı

24 Haziran seçimleriyle birlikte terör yandaşlarıyla işbirliğini bir kez daha ortaya koyan CHP'nin terör sevici siyaset yaklaşımı şehit cenazelerinde yaşanan olaylarda halkın net tavrını ortaya koyuyor. Gerçekleşen bu eylemler sonucu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönünde talimat vermişti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bu konuya açıklık getirdi.

''MİLLETİN DEVLETE OLAN GÜVENİN TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması yönündeki talimatıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise bulundukları toprakları şehitlerin vatan yaptıklarını dile getirdi.

Şehadetin çok büyük bir makam olduğunu ve şehitlerin kemiklerinin sızlamaması, gazilerin gözyaşlarının dökülmemesi gerektiğini vurgulayan Çalık, "Terör örgütleriyle bağlantısı, destekçisi ve 'Sırtımızı PYD'ye YPG'ye, PKK'ya yasladık' diyenlerle onların yolunu açanlarla bu millet hesaplaşacaktır." dedi.

24 Haziran seçimlerinde hesap sorduklarını anlatan Çalık, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, şehitlerin, gazilerin yanında mı yoksa teröristlerin cenazesine giden kimlikten mi olduklarını kendileri belirlemeli. Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki kıblesini belirlemeli. Bu vatan için canını ortaya koymuş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Diğer taraftan bu vatanı bölmek, parçalamak isteyenler, polisimize, askerimize, kadınımıza, çocuğumuza... Bunu yapanlara hesabını biz sormak zorundayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki milletin devlete olan güvenini tesis etmek zorundayız. Oraları asla ve asla PKK'ya bir kez daha bıraktırmamamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tavrını çok net bir şekilde ortaya koyması lazım. Terörden, teröristlerden beslenen partilere de payandalık etmekten vazgeçmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi tavrını net olarak ortaya koyarsa, kimsenin kimseye müdahale etmesine gerek kalmaz. Ana muhalefet partisi olarak yerli ve milli duruşunu göstermeli."